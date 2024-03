Simply Red en Chile

Movistar Arena, Tupper 1941, Santiago.

7 de marzo de 2025.

Entradas en Puntoticket desde el 11 de marzo.

Luego de una larga espera llena de expectativas, Simply Red vuelve al país con su formación original para festejar en grande sus cuatro décadas de trayectoria. En este emocionante retorno, la banda liderada por Mick Hucknall interpretará todas las canciones que han marcado su carrera, desde su primer disco “Picture Book” de 1985, hasta “Time”, estrenado en 2023.

Las entradas en preventa para el ‘40th Anniversary Tour’ de Simply Red, estarán disponibles en PuntoTicket con un 20% de descuento con todo medio de pago, los días 11 de marzo (desde las 11:00 horas) y 12 de marzo de 2024, hasta agotar stock del 30% de la capacidad total del recinto. Mientras que la venta general comenzará el 13 de marzo a las 11:00 horas, sin descuentos. Cualquier otro medio de reventa no está autorizado y puede perjudicar al consumidor.

Simply Red, se ha convertido en una de las bandas más queridas en nuestro país, donde ha realizado extraordinarias y recordadas presentaciones. En 2009 en el Festival de Viña del Mar, Mick Hucknall domó al monstruo con su carisma y virtuosismo y posteriormente, en el marco de sus últimas dos giras mundiales repletaron dos Movistar Arena -en ambas ocasiones-, realizando shows descollantes en medio de la ovación de un público que cayó rendido a los pies de esta trascendental agrupación.

Para esta nueva gira, que muchos creen que podría ser la última que lo traiga a Chile, el vocalista de Simply Red adelantó a través de sus redes sociales, que será una noche memorable, en la cual celebrarán el increíble viaje que han realizado durante estos 40 años.

Desde su salto a la fama, la agrupación se ha elevado como una de las más importantes del soul, el pop y el R&B. Canciones como “If You Don’t Know Me by Now”, “Stars”, “Holding Back the Years”, “For Your Babies”, “Something Got Me Started”, “It´s Only Love” y “Fairground”, son solo una muestra de los éxitos que han consolidado a Simply Red y que han definido a Mick Hucknall, como una de las mejores voces masculinas de todos los tiempos.

A lo largo de su trayectoria, los británicos han vendido más de 60 millones de álbumes en todo el mundo, han logrado llegar al #1 en el Reino Unido con cinco álbumes, y superan las 1.8 millones de reproducciones en las plataformas digitales en los cinco continentes. Con más de 1 millón de suscriptores de YouTube, Simply Red sigue siendo una de las bandas más exitosas a nivel internacional, y Chile, no es la excepción, ya que en Spotify, Santiago aparece como la ciudad donde más se escucha su música.