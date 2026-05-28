El peligro de que la política fiscal se convierta en botín político

¡Buenas y feliz jueves! El papa León XIV entra de lleno en el debate sobre la inteligencia artificial (IA) y sale a enfrentar a los tecnomagnates de Silicon Valley: “Necesita ser desarmada”.

En su encíclica Magnifica humanitas destacó que la IA no es moralmente neutral y representa un desafío crucial para la humanidad, pidiendo evitar que el poder tecnológico tenga dominio sobre las personas. Su intervención se da en momentos en que los inversores están enloquecidos por su potencial para cambiar el mundo y cuando está impulsando un boom en Wall Street que bordea lo irracional.

En el mercado local, la salida de Máximo Pacheco y la crisis de Codelco pelean con la polémica sobre las cuentas fiscales para dominar la agenda. A eso hay que sumar que este viernes podremos finalmente tomarle el pulso a una economía que necesita mostrar rebote.

El foco estará en la batería de datos sectoriales de abril y, sobre todo, en el empleo, en la antesala del Imacec. Los inversores y economistas quieren ver si el segundo trimestre arrancó con más tracción, luego de tres primeros meses marcados por la contracción.

También en esta edición de El Semanal Exprés: la ofensiva de Quiroz politiza las cuentas fiscales y amenaza la solidez de la institucionalidad económica; se cae una de las grandes operaciones del mercado financiero; los resultados de SQM y la trastienda de la salida de Máximo Pacheco de Codelco.

Además, la arista Correa / Kiblisky en el caso Sartor deja en posición complicada a José Miguel Insulza; y Falabella mueve el tablero en sus filiales: menos directores, más expertos y foco en el ecosistema.

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LA INSTITUCIONALIDAD ECONÓMICA AMENAZADA POR LA POLÍTICA

La ofensiva de La Moneda y del ministro Jorge Quiroz contra el Gobierno anterior apunta a instalar una tesis políticamente rentable: que la administración de Gabriel Boric dejó una bomba fiscal oculta. Pero el costo de esa estrategia puede ser más alto que el beneficio comunicacional. En el intento por culpar a los que se fueron, La Moneda arriesga contaminar uno de los activos más valiosos de Chile: la credibilidad técnica de su institucionalidad económica.

El primer Informe de Finanzas Públicas del Gobierno de José Antonio Kast confirmó un punto de partida fiscal más débil de lo anticipado. El cierre de 2025 fue peor, el déficit estructural llegó a 3,7% del PIB –más del doble de la meta–, los ingresos tributarios no mineros estaban sobrestimados, había presiones de gasto no plenamente reconocidas y la trayectoria de deuda tuvo que ser recalculada por una inconsistencia de $9,6 billones, más de US$ 10.000 millones (aunque el exministro de Hacienda Nicolás Grau y varios economistas privados discrepan de esa cifra).

Es un diagnóstico peligroso. Y amerita explicaciones. Pero una cosa es corregir una trayectoria fiscal, transparentar supuestos, auditar cifras y activar los mecanismos de corrección de la regla, y otra muy distinta es transformar una diferencia técnica en una acusación de fraude político. Como advirtió el exministro Ignacio Briones, hablar de dolo o empujar una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau es “saltarse varios pueblos”.

Durante tres décadas, Chile construyó buena parte de su reputación económica sobre una idea simple: Hacienda, la Dipres, el Banco Central, el Consejo Fiscal Autónomo y las reglas fiscales operaban con un estándar técnico que sobrevivía a los cambios de Gobierno. Esa separación nunca fue perfecta, pero sí fue creíble. Y fue esa credibilidad la que permitió tasas más bajas, mejor acceso a financiamiento y una prima institucional que distinguía a Chile del resto de la región.

La ofensiva republicana y libertaria contra Grau tensiona justamente ese sello. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario quieren llevar el caso al terreno de la acusación constitucional. Chile Vamos, en cambio, ha marcado distancia. No porque minimice el deterioro fiscal, sino porque entiende que acusar por abandono de deberes a partir de una corrección metodológica en la proyección de deuda es cruzar una línea peligrosa.

El problema no es solo jurídico. El Mercurio Inversiones reveló que Itaú y BTG Pactual estiman que Hacienda podría necesitar emitir entre US$ 5.000 millones y US$ 8.000 millones adicionales en bonos soberanos este año. Esa mayor oferta de deuda presionaría las tasas y encarecería el crédito para el Estado, las empresas y los hogares. En ese contexto, dañar la reputación fiscal del país no es gratis: se paga en spread, en confianza y en inversión.

El punto ciego de La Moneda: el Ejecutivo necesita mostrar que heredó un cuadro más complejo para justificar ajustes, recortes y eventualmente más deuda. Pero, al sobreactuar la culpa del Gobierno anterior, corre el riesgo de debilitar la misma institucionalidad que necesita para convencer a inversionistas, clasificadoras y al Congreso de que su plan fiscal es serio.

La paradoja. Una fuente que fue parte del equipo económico de Piñera advierte que Kast y Quiroz necesitan credibilidad técnica para aprobar su ajuste, defender su programa económico y convencer al mercado de que la deuda será contenida.

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CODELCO EN LA MIRA Y LA TRASTIENDA DE LA SALIDA DE PACHECO

Máximo Pacheco sale de Codelco, pero el remezón sigue en NovaAndino. Su polémica renuncia a la presidencia de NovaAndino Litio –la sociedad creada por Codelco y SQM para explotar el salar de Atacama– abrió una segunda derivada: Josefina Montenegro, también nominada por Codelco, puso su cargo a disposición del nuevo presidente de la estatal, Bernardo Fontaine.

Por qué importa NovaAndino. Es la pieza clave del acuerdo Codelco-SQM. Hasta 2030, SQM controla la sociedad y designa tres directores; Codelco también eligió tres: Pacheco, Montenegro y Alfredo Moreno. Pero Pacheco y Montenegro ya cerraron sus ciclos en el directorio de la minera estatal, lo que gatilla el ajuste de poder en la mesa de la filial del litio.

La nueva mesa de Codelco se reunirá este jueves y ahí podría zanjar el reemplazo de Pacheco –y eventualmente el de Montenegro–.

La salida de Josefina Montenegro se veía venir a pesar del lobby que hicieron varios empresarios y abogados cercanos a ella para que Fontaine la dejara en el directorio, entre ellos, el abogado Alberto Eguiguren. Al nuevo presidente de Codelco no le ha temblado la mano. Fue él el que hace una semana le pidió a Pacheco que renunciara a NovaAndino. Pacheco no aceptó en ese momento, pero una vez que vio que no tendría los votos en el directorio, decidió poner fin a la polémica.

Fontaine es muy cercano a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero y con quien Pacheco chocó en más de una ocasión. Villarino y Fontaine son parte de un grupo de amigos que se junta frecuentemente y que incluye a Aníbal Larraín y José Miguel Barros, socios de LarrainVial.

El otro movimiento relevante ocurrió en SQM. Hernán Büchi, histórico aliado de Julio Ponce, asumió la vicepresidencia del directorio de la minera no metálica, reemplazando a Gonzalo Guerrero. Büchi vuelve a ocupar un rol de alto peso simbólico en la compañía. Gina Ocqueteau sigue en la presidencia. El exministro de Hacienda de la dictadura fue el que lideró la estrategia de la empresa ante el regulador de Wall Street que terminó en pago de multas millonarias.

En medio del culebrón, SQM reportó sólidos resultados del primer trimestre de 2026, apoyada en un buen desempeño de sus principales líneas de negocio y en mayores volúmenes de venta de litio.

Y la sociedad con Codelco terminó su primer trimestre completo de operaciones y generó más de US$ 530 millones en aportes al Estado chileno. Es una cifra clave para el Gobierno: muestra que el nuevo esquema público-privado ya está produciendo caja fiscal relevante.

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LA MESA: LOS CHICAGO BOYS Y LA SALUD EN CHILE

Isapres y salud en crisis: “Si no regulamos nada, terminamos con un sistema que provee salud a los sanos y deja fuera a los enfermos, que son justamente los que queremos atender”.

Juan Carlos Said, médico internista y experto en políticas públicas de salud, acaba de publicar –junto a la periodista Marcela Ramos– La mejor salud del mundo. En La Mesa explica que la crisis es el resultado de un diseño que, desde su origen, permitió seleccionar sanos, expulsar riesgos y dejar al Estado la carga de los enfermos.

La crisis de las isapres no partió con el “supremazo”. Para Said, ese fallo solo hizo visible una grieta que venía desde 1981: un sistema concebido bajo la lógica de que la salud podía funcionar como cualquier otro mercado.

La frase: “Las isapres no están diseñadas para tener enfermos”, dice Said en esta conversación de La Mesa. Y ahí está, a su juicio, el corazón del problema chileno: un subsistema privado que durante décadas pudo elegir mejor riesgo, captar jóvenes y personas de mayores ingresos, y traspasar al sector público buena parte de los costos sanitarios más complejos.

“No se trata de un enfrentamiento entre lo estatal y lo privado. Se trata de entender que la salud es un bien público”.

“Hasta el día de hoy, el principal talón de Aquiles de las isapres es que no están diseñadas para tener enfermos”.

Said no plantea una pelea clásica entre Estado y privados. Su punto es otro: la salud es un bien público, aunque pueda ser provista por privados. Pero para eso requiere reglas estrictas: no discriminación, cobertura real, portabilidad, protección a los enfermos y una institucionalidad que piense en sostenibilidad de largo plazo, no solo en utilidades de fin de año.

En la entrevista también defiende lo que Chile sí ha hecho bien: cobertura universal, Fonasa, GES, vacunas, medicamentos en atención primaria y una expectativa de vida comparable con países desarrollados. Su crítica no es que todo esté mal. Es que el sistema está partido en dos: uno que debe recibir a todos y otro que históricamente pudo decir “a ti sí, a ti no”.

Además, habla de los recortes en salud, de la ingenuidad de pensar que se puede producir más simplemente gastando menos, y de una reforma pendiente: profesionalizar la gestión pública, blindar los hospitales de la rotación política y convertir a Fonasa en un verdadero seguro al servicio de sus pacientes.

“La desregulación cuesta caro. El mercado no resuelve todo”.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en el video de portada.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– La arista Correa / Kiblisky en el caso Sartor pone en posición complicada a José Miguel Insulza. El exsenador y que fuera ministro del Interior de Ricardo Lagos llegó al directorio de Azul Azul de la mano de esta polémica estructura de poder. Insulza no aparece como financista ni como operador de la compra, pero sí como una figura de alto peso público que termina sentada en el directorio de una sociedad donde el origen del financiamiento y los vínculos cruzados entre actores del fútbol se encuentran bajo escrutinio.

El foco está en José Ramón Correa. Según una fuente conocedora de la operación, Correa habría ingresado a Azul Azul con cerca del 21% de la sociedad concesionaria, pero durante un tiempo no estaba claro de dónde había salido el financiamiento. La explicación que hoy tiene la Fiscalía es que los recursos habrían provenido de un fondo en Estados Unidos vinculado a Patrick Kiblisky, un financista de bajo perfil que aparece mencionado en las redes de financiamiento del fútbol chileno.

El nombre de Kiblisky es clave. La sospecha es que el financista –que se estima tiene una fortuna superior a los US$ 200 millones– tendría vínculos directos e indirectos con otros clubes y actores del fútbol local, entre ellos, Ñublense, Coquimbo Unido y Concepción. La tesis es que no se trataría necesariamente de propiedad formal, sino de una red de préstamos y estructuras financieras que permite influir en clubes sin figurar como dueño.

Esto confirmaría las sospechas de que detrás de la toma de posiciones en clubes del fútbol chileno habría una red de financiamiento indirecto que permite a ciertos actores influir en más de una sociedad anónima deportiva, sin aparecer formalmente como controladores.

Kiblisky está vinculado a Jacques Gliksberg y a una estructura llamada SportCapital LLC, y al misterioso empresario Victoriano Cerda, exdueño de Huachipato, de quien se sospecha que financió a Michael Clark para quedarse con el control de la U. Clark actuaría en coordinación con Correa. Ciper dice que un fondo administrado por Kiblisky y el socio de Cerda prestó US$ 7,5 millones a Correa para comprar acciones de Azul Azul.

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– Se cae la operación Toesca – Ameris. Tras más de seis meses de negociaciones, las gestoras de fondos no se pusieron de acuerdo sobre cómo estructurar la operación. Según el DF, Toesca insistía en que era una adquisición; para Ameris, una fusión. El tema es que esta última tiene socios pasivos que buscan vender su participación y salir del negocio y Ameris no tendría la liquidez para financiar esa compra, que se estima en varios millones de dólares, y esa era la vía por la cual Toesca apuntaba a quedarse con el control.

La operación prometía crear un gigante local de fondos de inversión con cerca de US$ 4.000 millones bajo administración, pero terminó chocando con una diferencia de fondo: para Toesca –como se dijo– era una adquisición, pero para Ameris se trataba de una fusión.

Era el movimiento más ambicioso de consolidación en la industria local de AGF.

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– Falabella mueve el tablero en sus filiales: menos directores, más expertos y foco en el ecosistema. El holding aprobó por unanimidad una renovación profunda en los directorios de sus principales unidades de negocio: Falabella Retail, Sodimac, el negocio financiero/banca y Tottus.

La apuesta es achicar las mesas –de 9 a 7 integrantes–, hacerlas más ágiles y sumar experiencia internacional para acelerar el crecimiento del grupo.

Falabella explica que los cambios buscan fortalecer la gobernanza de las filiales justo cuando intenta capturar mejor las sinergias de su ecosistema: retail, mejoramiento del hogar, supermercados, servicios financieros y canales digitales.

En cada directorio estarán Fernando de Peña, presidente de Falabella S.A., y Alejandro González, CEO corporativo del grupo. Con eso, la matriz se asegura una presencia directa en las mesas donde se definen las prioridades de cada negocio.

Los fichajes: en Retail entran Alex Szapiro, ex Amazon y Apple en Brasil, e Íñigo de Llano, con trayectoria en Inditex, El Corte Inglés y Adolfo Domínguez. En Sodimac se suma Adolfo Villagómez, ex Home Depot, junto a Alfonso Márquez de la Plata, ex Derco e Inchcape. En FIF entra Fernando Carvalho, CEO de NEON y con pasado en Santander. En Tottus llegan Gonzalo Gebara, ex CEO de Walmart Chile y Canadá, e Ignacio Caride, ex Mercado Libre y Walmart.

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– Lo que se habla en las mesas de dinero: la salida de Nicolás Paut de CNN. El periodista que hace 16 años lanzó Agenda Económica anunció que tiene nuevos planes para esta etapa de su carrera.

Los que conocen de su decisión cuentan que se pasa al otro lado de la muralla china, para asumir como director de comunicaciones de “una empresa importante”. Agregan que se va por la puerta ancha, que “se le va a echar de menos” y que por un tiempo va a seguir con un programa de autos que estaba haciendo.

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UNA CONVERSACIÓN SOBRE LA TENSIÓN CAPITAL VS. TRABAJO

Diálogos de El Mostrador: Mario Marcel y el nuevo equilibrio entre capital, trabajo e IA.

Te queremos invitar a participar en el segundo capítulo de la temporada 2026 de Diálogos de El Mostrador, que tendrá como invitado al exministro de Hacienda.

Este año el ciclo pone el foco en una tensión histórica –capital versus trabajo– que vuelve a tomar fuerza en plena revolución de la inteligencia artificial (IA).

La IA no solo promete productividad. También abre preguntas incómodas sobre empleo, salarios, organización del trabajo, cohesión social y el futuro de las democracias liberales.

La conversación: con Marcel abordaremos cómo Chile puede navegar este nuevo escenario. Qué políticas públicas se necesitan, qué rol debe jugar el Estado, cómo se adaptan las empresas y qué pasa con los trabajadores en una economía que cambia más rápido que sus instituciones.

Coordenadas: el encuentro será presencial el martes 02 de junio, a las 8:30 horas, en el salón de PwC, ubicado en Av. Andrés Bello 2711, piso 1, Las Condes.

La temporada 2026 de Diálogos de El Mostrador es posible gracias al apoyo de ENEL, CAP, PwC y CAF.

Para confirmar asistencia: dialogos@elmostrador.cl

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.