Director de Comunidad Palestina en Chile: “Veo a un Israel mucho más aislado del mundo”

En el marco de las tensiones en Medio Oriente y las negociaciones para una eventual tregua entre Estados Unidos e Irán, el director de la Comunidad Palestina en Chile, Diego Khamis, cuestionó la posición internacional de Israel y aseguró que el país enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente.

En conversación con el programa Al Pan Pan de El Mostrador, conducido por Mirna Schindler, Khamis respondió a las declaraciones del escritor argentino-israelí Gabriel Ben Tasgal, quien había afirmado que “Israel es muy criticado en todo el mundo y respetado en Medio Oriente”.

Frente a ello, el abogado sostuvo que “lo que veo hoy día es un Israel mucho más aislado del mundo que lo que ha estado nunca en su historia”.

“Creo que hoy día Israel está en una posición mucho más complicada, con una reputación tanto en la región como a nivel mundial, que debe ser el peor momento en su historia”, añadió.

Khamis acusó además que el gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu “ha estado dispuesto a desestabilizar toda la región”, señalando que Israel “en los últimos dos años ha atacado más de ocho países”.

“Hoy día lo que tenemos claramente, ya sin lugar a ninguna duda, es un Estado que está totalmente al margen de la legalidad internacional”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que el escenario actual no solo afecta al pueblo palestino, sino que también plantea un debate global sobre el orden internacional. “El futuro en Palestina hoy día no se está jugando solo el futuro del pueblo palestino, sino que se está jugando en qué mundo queremos vivir”, planteó.

Respecto de los llamados Acuerdos de Abraham y la posibilidad de que más países árabes normalicen relaciones con Israel, Khamis aseguró que aquello no ocurrirá mientras no exista un Estado palestino.

“Han sido todos bastante claros en decir que mientras no existe un Estado palestino eso no va a ocurrir”, sostuvo.

Asimismo, mencionó la denominada Iniciativa de Paz Árabe, indicando que los países árabes y musulmanes estarían dispuestos a reconocer a Israel únicamente si se cumple con el derecho internacional y termina la ocupación palestina.

“Cuando exista un Estado palestino basado en el cumplimiento de la legalidad internacional, o sea, el fin de la ilegal ocupación que estamos prontos a cumplir 59 años, todos los países árabes y musulmanes van a estar dispuestos a reconocer el Estado de Israel”, afirmó.

Khamis también cuestionó recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la eventual incorporación de nuevos países a los Acuerdos de Abraham, señalando que varias cancillerías desmintieron públicamente esas versiones.

“Más allá de una sensación que la gente quiera crear, ¿dónde está el sustento real de eso?”, concluyó.