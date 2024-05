Artista electrónico The Hacker en Teatro Coliseo

Teatro Coliseo, Santiago.



Viernes 10 de mayo – 22:00 horas.

Entradas vía Puntoticket: $17.250 (precio incluye cargo por servicio).

El colectivo ANEXO prepara la primera presentación en Chile del reconocido artista electrónico The Hacker.

Este será el debut del francés Michel Amato, más conocido como The Hacker, que bajo diferentes alias, ha inspirado a generaciones de fanáticos y artistas de la música de club, primero con sus trabajos en el techno y el EBM, pero especialmente tras llevar la bandera del estilo electroclash, que desarrolló desde finales de los noventa con diversos artistas, entre ellos Miss Kittin, produciendo los éxitos mundiales “Frank Sinatra” y “1982”.

La llegada de The Hacker a Chile se enmarca en torno a una gira programada durante el mes de mayo, con presentaciones en Argentina, Uruguay y Chile.

La parrilla completa de artistas musicales encabezada por The Hacker la completan los artistas locales VNZO, Les Premes y Melania Wonder, quienes serán los encargados encender la pista de baile acompañados por una gran selección de artistas performáticos como Catarsis Abosoluta, Anna Balmánica, Amonoma, Lest Skeleton, Organa Feminazi y Stepa Kaustika quienes elevarán la noche con destacadas presentaciones inspiradas en la fantasía futurista del Art Deco.

La noche está inspirada en la significativa estética inspirada en la película de ciencia ficción alemana “Metropolis” (Fritz Lang, 1927), para deslumbrar una noche en la que la música y la performance serán protagonistas.

Michel Amato aka The Hacker ha inspirado a generaciones de fanáticos y artistas de la música dance. Desde su primer lanzamiento en 1996, Amato tuvo una fase Techno, sumergido en EBM, Electro teñido de ciencia ficción y New Wave, pero es quizás más famoso como padre fundador del Electroclash. Conoció a un alma gemela en Miss Kittin y juntos se convirtieron en uno de los dúos más icónicos de la música electrónica, con éxitos como “Champagne” y “Frank Sinatra”, vendiendo miles de discos. En 2004, Amato lanzó su álbum mejor recibido hasta la fecha, Rêves Mécaniques, y con un álbum muy aclamado, Le Théâtre Des Opérations que aterriza en el sello Dark Entries en 2017, y posteriores contribuciones a creadores de tendencias como Helena Hauff, Erol Alkan y Veronica Vasicka.

ANEXO es un colectivo con sede en Santiago Chile, que desde el año 2019 se ha posicionado en la escena alternativa como referente de grandes eventos musicales y artísticos. ANEXO es reconocida por crear espacios y conceptos con múltiples disciplinas disidentes en torno a una curatoria musical, estética y performática. En este último tiempo se ha desarrollado una búsqueda y se ha reconocido el trabajo artístico local e internacional con importantes proyectos como Selofan (Grecia), Filmmaker (COL), May MacLaren (ARG), entre muchas más colaboraciones.

Ficha técnica:

The Hacker, VNZO, Les Premes y Melania Wonder

+ las performances de Catarsis Abosoluta, Anna Balmánica, Amonoma, Lest Skeleton, Organa Feminazi y Stepa Kaustika.