Presentación del libro “Ciertos chicos” de Alberto Fuguet

Estudio TV, piso -1, Vergara 240, Santiago .

Martes 14 de mayo – 18:00 horas.

Tomás Mena y Clemente Fabres provienen de mundos distintos. Mientras el primero espera con ansías entrar a la universidad para inaugurar una nueva etapa en su vida, el segundo cuenta los minutos para terminar la carrera, volver a Inglaterra y dejar atrás Chile. Es 1986 y Santiago se ha vuelto sofocante. El clima político lo ha teñido todo. En ese escenario, Tomás y Clemente se persiguen. Se buscan en disquerías, en cines y en fiestas under plagadas de personajes excéntricos.

En “Ciertos chicos”, Alberto Fuguet envuelve a los lectores en el romance de dos jóvenes deseosos de encontrar su lugar en el mundo. “A veces siento que [Ciertos chicos] es la novela donde llegan todos los ríos de mis obras anteriores”, asegura el autor. “Por eso en este Santiago de 1986 no solo aparecen personajes de otros libros y películas −para mí, son lo mismo−, sino también algunas locaciones, etc. Y algunos personajes secundarios que debutan aquí creo, siento, que estarán en otros libros por venir”, cuenta.

“Una novela, ahora recién lo entiendo, es la creación de un mundo y conlleva demasiada energía, demasiada tripa y recuerdos, no acepta que nadie se le interponga y utiliza tanto la imaginación como la memoria. Es, a mí parecer, un formato literario superior y aquel que provoca y seduce más, quizás por lo inmersivo. Y, también, es el más complicado. No basta querer escribir. Se convoca la memoria para que hable”, comenta el escritor a propósito de su regreso a este género.

Para el cineasta, retratar los años de dictadura en esta ficción, lo hizo revisitar esa época desde otro punto de vista. “[Tomás y Clemente] usan su sensibilidad como forma de lucha, digamos. Algunos creen que la ira y la rabia es la única forma de lucha. Quererse, ser tierno, confiar, creer en el futuro, es una forma más fuerte de luchar”, menciona el autor.

“Siempre he apostado por un cierto tipo de personaje masculino levemente dañado, sensible, extraño, raro, distinto. Da lo mismo su orientación o profesión, son el tipo de personajes que me interesa y mi intuición me dice que se parecen a muchos que circulan por ahí”, agrega Fuguet.

El libro será presentado por María-José Viera Gallo y Álvaro Bisama.