Ministro Quiroz da portazo a petición del FA por Ley Miscelánea: proyecto “es un todo concatenado”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cerró la puerta a la posibilidad de dividir la Ley Miscelánea, luego de que dirigentes del Frente Amplio solicitaran separar las medidas de reconstrucción del resto del paquete tributario y económico impulsado por el Gobierno.

La petición fue reiterada este martes en una reunión realizada en La Moneda con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, donde participaron la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez; el diputado Diego Ibáñez; y las parlamentarias Gael Yeomans y Emilia Schneider.

En la cita, el bloque sostuvo que está dispuesto a aprobar las medidas vinculadas a la reconstrucción por incendios, pero no un proyecto que —a su juicio— incorpora reformas tributarias favorables a sectores de mayores ingresos.

Consultado en Radio Infinita sobre esa solicitud, Quiroz respondió de forma categórica: “No, ninguna, porque este es un todo, es un todo concatenado que reactiva y hace crecer”.

El ministro explicó que la iniciativa contempla medidas de reconstrucción de corto plazo, junto con incentivos tributarios y herramientas orientadas a impulsar el crecimiento económico y la inversión. “Reactiva en el corto plazo con las medidas de reconstrucción, para lo cual tiene medidas tributarias de corto plazo”, sostuvo, agregando que el proyecto también incluye rebajas tributarias, incentivos al empleo y disposiciones para dinamizar el sector construcción.

Entre ellas, mencionó la eliminación del IVA a la venta de viviendas nuevas y medidas relacionadas con permisos e inversión. “Todos los economistas han dicho que esto no es solo un tema de impuestos, también es un tema de permiso y de incerteza”, afirmó.

En esa línea, insistió en que las distintas disposiciones deben ser entendidas de manera integral. “Es un todo que está junto, hay que entenderlo completo y no tenemos ninguna intención de dividirlo”, subrayó.

Quiroz también abordó la filtración de oficios de la Dirección de Presupuestos relacionados con la revisión de programas públicos y eventuales recortes presupuestarios. “Aquí estoy especulando, no sé cómo se filtró, no sé quién la filtró”, señaló, indicando que los documentos no tenían carácter reservado porque, según dijo, el Gobierno no considera “sensible” revisar la eficiencia de programas estatales.

El titular de Hacienda añadió que las filtraciones pudieron originarse en funcionarios de distintos niveles y sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es “tratar de que las platas se gasten del mejor modo”.