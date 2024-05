Banda Ictios e Ivania Franshesca en Caldera

Frontis de la Estación de Trenes, Costanera Guillermo Wheelwright, Caldera.

Sábado 1 de junio – 18:00 horas.

Una jornada que celebra la cultura y los espacios históricos de la región de Atacama, es lo que promete el Proyecto “Música y Patrimonio”, es una iniciativa dirigida por el músico Sergio Olivares Jr, que tiene como objetivo abrir nuevos espacios para la música, la cultura y visibilizar los Edificios Patrimoniales de la Región de Atacama a través de conciertos de música popular.

Esta segunda versión es financiada por el Fondo de la Música Convocatoria 2024, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, gracias a ello esta iniciativa contempla la realización de cinco jornadas de conciertos que comenzaron el mes de mayo y se replicarán durante junio, octubre, noviembre y diciembre.

“Esperamos que sea una bella y sana jornada de música, que reúna a las familias calderinas y así dar un buen cierre al mes del patrimonio, donde se presentarán destacados artistas regionales, como la cantautora Ivania Franshesca, además de la reconocida banda calderina Ictio. Sin duda para nosotros es muy importante realizar este concierto en el frontis de la Estación de Trenes de Caldera, porque es parte fundamental de nuestra historia regional, además no hemos realizado conciertos aquí anteriormente y es necesario abrir y dar a conocer estos espacios patrimoniales de la región. El año pasado hicimos una jornada en la estación de Copiapó, por lo cual, hacerlo ahora en la estación de Caldera nos conecta aún más con la historia y nuestros ancestros”, afirmó Olivares.

Ivania Franshesca, una de las exponentes que se presentará en la jornada, declaró que “mi expectativa es disfrutar, es primera vez que estoy considerada en un concierto público de Caldera, estoy muy contenta de ser considerada en este espacio, para mostrar mi trabajo, ya llevo 5 años. Me gusta mucho Caldera, la gente, los amigos que tengo allá, espero pasarlo bien y disfrutar de la música, voy re cargada con mucha actitud, voy con mucha ilusión, de este camino en la música, me estoy perfeccionando y voy con muchas ganas de mostrar este proceso en mi vida. Además me parece súper de compartir con Ictios, ya que se genera una buena instancia con ellos”.

Por su parte, Enrique Marin de la Banda Ictios, consideró que “para nosotros, cada oportunidad de estar junto a nuestro público, quienes abren su corazón a nueva música, es motivo para darlo todo. En esta ocasión, será una tarde casi invernal cerca del mar, por lo que están cordialmente invitados a darlo todo también. Nosotros ponemos la música y nuestro querido público, como siempre, nos acompaña con su calor y alegría. Con esos dos componentes, hacemos de este sábado una fiesta inolvidable”.