Mauricio Redolés en Teatro Nescafé de las Artes

Teatro Nescafé de las Artes, Manuel Montt 032, Providencia.



29 de noviembre – 20:00 horas.

Entradas en Ticketmaster.

El destacado poeta y músico nacional vuelve a la escena local con este espectáculo en el que presentará su nueva placa y repasará sus grandes éxitos, recopilados en casi medio siglo de trayectoria.

Además de presentar su duodécima placa discográfica, “Redolés Lavanda”, realizará un completo repaso por sus grandes éxitos.

“Espero en este concierto hacer un show lo más parecido a lo que fue la grabación del disco. Hay una canción que tiene un cuarteto de cuerdas, ahí estará el cuarteto de cuerdas; hay una canción en la que hay cinco bronces, ahí van a estar los bronces. Quiero hacer llegar al público mis canciones tal y como fueron grabadas”, comentó el artista.

Su más reciente placa transita por el blues, el rock, el tango, el punk, los corridos, los ritmos afroperuanos y que integra además aires de música balcánica y griega. El disco, que cuenta con invitados de la talla de Carlos Cabezas y Tita Parra, “es un disco que está muy entretenido, tiene una muy buena calidad de sonido y espero que lo disfruten y lo escuchen, porque lo hemos hecho con mucho cariño”, explica el artista.

El espectáculo del 29 de noviembre será el inicio de la celebración de los 50 años de trayectoria musical de Redolés, que se cumplen en mayo del próximo año. Al respecto, afirma que “tal vez no tengo una multitud de seguidores y seguidoras. No he tenido la visibilidad suficiente del sistema”.

“Todo lo he hecho yo, con mis dientes y mis uñas. Siento que en estos 50 años he sido excluido, con mis canciones, con mi arte, con mi literatura. Es el precio que pagamos los artistas independientes. Sin embargo, no estoy decepcionado. Sé que tengo un público fiel, bello, generoso, de una ternura increíble”, concluye.