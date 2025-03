3º Festival de Poesía Guido Eytel en Temuco y Padre las Casas

Temuco y Padre las Casas.

Martes 1 al domingo 6 de abril.

Llenar de poesía la ciudad fue un anhelo del escritor temuquense Guido Eytel y es compartido por la 3º edición del festival de poesía que lleva su nombre.

Del 1 al 6 de abril, 33 poetas llegarán a la región desde diversos territorios entre Santiago y Punta Arenas para participar junto a importantes poetas locales de lecturas, talleres, presentaciones de libros, música y teatro incluyendo lecturas sobre ruedas en la Micro-poesía.

Corría el 2019 y un grupo de más de 30 amantes de la literatura formaron la Biblioteca Comunitaria Guido Eytel en Temuco, en homenaje a esta figura esencial en la tradición literaria nacional desde el sur de Chile. Organización que con un trabajo continuo invita a comenzar este otoño celebrando la 3º edición del evento.

Paula Alderete, directora de este festival, destaca el compromiso de Guido Eytel (1945-2018) aún en años de la dictadura cívico-militar: “Su rol dentro de la formación de escritores en la región es crucial e indudable porque era una persona muy generosa, siempre fue accesible. Participaba en todas las instancias donde era convocado y podía aportar, en especial en el ámbito literario, político y ciudadano”.

Junto a un equipo compuesto por escritores y gestores culturales de la región, han desarrollado un programa de actividades que reúne a 33 destacados y destacadas poetas “algunos que ya han consolidado su carrera literaria internacionalmente, como también poetas igual de talentosos pero con un trabajo en formación que para nosotros es importante dar a conocer”, destacó Paula. Este proyecto cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Cultura, las Artes y el Patrimonio. Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2025.

Participantes

Las y los escritores son Maribel Lacave, Oscar Barrientos Bradasic, Maribel Mora Curriao, Claudia Jara Bruzzone, Poli Roa, Juan Carlos Carvallo, Verónica Zondek, Yanko González, Dévora Concha, Hernán Bello, Diego Rosas Wellmann, Cristián Cayupan, Felipe Caro, Isabel Iriarte, Aldo Villarroel, Aliwenmalen, Hugo Alister, Dante Loncon, Thomas Harris, Amanda Mosler, Yeny Díaz Wenten, Wenuan Escalona, Harry Vollmer, Dafne Meezs, Patricio Alvarado Barria, Pablo Ayenao, Teresa Calderón, Ramón Lara, Marcela Parra, Ange Cayuman, Jorge Bravo Cuervo, Javier Aguirre y Verónica Jiménez.

Maribel Lacave, escritora de vasta trayectoria, Miembro de la Agrupación Chilota de Escritores y Coordinadora de los Encuentros de Poetisas de Chiloé, destacó la importancia de hacer festivales de poesía en el sur como “una posibilidad de poner freno al tremendo centralismo cultural que hay en este país, donde parece ser que si no publicas, si no presentas en Santiago no eres poeta. Romper con ese esquema es una de las cosas importantes. Pero también el encuentro entre poetas con una identidad común y el sur sobre todo, que es tierra de importantes poetas”.

Programa

El sábado 15 de marzo la tercera edición de este festival dio a conocer su programa de actividades en la Junta de Vecinos Nº36 Estadio en Población Temuco. Con la obra “El Quijote Popular” de Teatro Búfalo y lecturas poéticas de Pablo Ayenao, Dafne Meesz, Felipe Caro y Ange Cayuman, expresando una de las improntas de su programación, que invita al encuentro de la poesía junto a diversas disciplinas artísticas como la música y el teatro.

La actividad contó con la presencia de Eric Iturriaga, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Araucanía, quien destacó este encuentro por reunir a relevantes nombres de la literatura chilena en diversos espacios culturales de Temuco y Padre las Casas.

“Con ello se fortalece el vínculo con las comunidades y esperamos seguir acompañándoles y potenciando la poesía y las artes en La Araucanía en esta tercera versión con la cual se va consolidando como un hito cultural regional. Destacamos que la Biblioteca Guido Eytel, además de adjudicarse el financiamiento del Fondo del Libro, forma parte de nuestro emblemático programa Puntos de Cultura Comunitaria, lo que nos llena de orgullo”.

Todas las actividades son gratuitas

El inicio lo darán los talleres de escritura en el Centro Cultural Padre las Casas: “Un silencio que va a estallar” por Patricio Alvarado, dirigido a jóvenes entre 15 y 20 años y en paralelo el taller “Imágenes Poéticas” impartido por Angélica Beltrán, una invitación a converger imágenes, sonido y poesía. Entre el 31 de marzo y el 2 de abril.

El escenario inaugural será en el Teatro Municipal de Temuco el miércoles 2 de abril, 18:00 horas. Con lecturas de Maribel Mora Curriao, Dafne Meesz, Cristian Cayupan, Diego Rosas Wellmann, Maribel Lacave, Hugo Alister y Aldo Villarroel. Música de la también poeta Marcela Parra.

El jueves 3 de abril, a las 11:00 horas el Centro Cultural Padre las Casas será el espacio para presentar el libro “Avenida Zungun” de Wenuan Escalona en diálogo con Maribel Mora Curriao quien además participará de una lectura poética junto a Pablo Ayenao y Dante Loncon. También se presentará el libro “La extraña sensación de estar en casa” de Javier Aguirre, con Gonzalo Muñoz y Wenuan Escalona. Música de Nancy San Martín.

El mismo día, en la Biblioteca Comunitaria Guido Eytel a las 18:00 horas se realizará la presentación del libro “La estrella del mariachi yugoslavo” junto al autor Óscar Barrientos. Presenta Thomas Harris y Pablo Ayenao. Con lecturas de Marcela Parra, Amanda Mosler, Felipe Caro, Teresa Calderón, Jorge Bravo y Verónica Jiménez. Habrá micrófono abierto para quienes se animen a leer.

El viernes 4 de abril a las 11:00 horas el Auditorio Selva Saavedra de la UFRO será el lugar de encuentro para la presentación del libro “Cipango” de Thomas Harris. Presenta Claudia Jara y José Manuel Rodríguez. Con lecturas de Ramón Lara, Hernán Bello, Maribel Mora Curriao, Ange Cayuman y Wenuan Escalona. Música de la cantora mapuche Paloma Nawelwen.

El mismo día a las 16:00 horas, el Museo Regional de La Araucanía será el espacio de encuentro para la presentación del libro “Quejido, canto y arrullo” de Yeny Díaz Wenten. Con Dafne Meesz y Alejandra Contreras. Lecturas de Teresa Calderón, Claudia Jara, Amanda Mosler, Isabel Iriarte y Verónica Jiménez.

Al caer la tarde del viernes se realizará la presentación del libro “La edad de la ira” de Patricio Alvarado con la moderación de la artista visual Marcela Huitraiqueo y la participación de Antoine Acevedo, Diego San Martín, Walter Schade y Theo Quiñeñir. Habrá micrófono abierto. La cita es en el Restobar Montt 414, Temuco.

Micro-poesía: lecturas en ruedas

El fin de semana traerá movimiento, porque el sábado 5 de abril a las 15:00 horas la Biblioteca Comunitaria Guido Eytel tendrá una mesa de lectura con Jorge Bravo, Cristian Cayupan, Harry Völlmer, Claudia Jara, Hernán Bello y Ramón Lara. Dando paso a las 16:00 horas a un recorrido y lectura poética en ruedas por Temuco, que comenzará en la Biblioteca Guido Eytel, pasando por la Plaza de Armas Temuco y llegando al Museo Ferroviario Pablo Neruda. Con lecturas de Yanko González, Poli Roa, Juan Carlos Carvallo, Dévora Concha, Oscar Barrientos y Felipe Caro.

Una vez allí, en el Museo Ferroviario Pablo Neruda a las 17:00 horas se presentará el libro póstumo de Guido Eytel titulado “El viejo Tigre”. Presentan Hugo Alister, Bárbara Eytel y Verónica Jiménez. Con lectura poética de Maribel Lacave, Oscar Barrientos y Hugo Alister.

El domingo 6 de abril a las 15:00 horas la cita es Casa Varas con la presentación del libro antología “Mala Clase” de Harry Völlmer. Presentan Gerardo Quezada y Cristóbal Gaete. Lecturas de Aliwenmalen, Verónica Zondek, Aldo Villarroel, Poli Roa y Juan Carlos Carvallo.

Posteriormente se presentará la obra “El Retablillo de don Cristóbal” de Federico García Lorca, a cargo de la compañía de Teatro Kontrakultura. Finalizando el programa con la presentación del libro “Torpedos” de Yanko González, en diálogo con Isabel Iriarte y Martín Mege. La actividad tendrá su cierre a las 19:00 horas. Toda la información se encuentra en las cuentas de Instagram y Facebook de la Biblioteca Guido Eytel o Treile Media, productora y agencia a cargo de las comunicaciones.

Junto a los espacios y proyectos mencionados, este evento cuenta con la colaboración de la Corporación Cultural de Temuco, el Colegio de Periodistas de la Araucanía, la Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información UFRO, el Departamento de Turismo de la Municipalidad de Temuco, Ufromedios y Sureñas Escritoras.