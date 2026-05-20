Squella valora cambio de gabinete: “Va a haber presencia más sustantiva” de la política en La Moneda

El presidente del Partido Republicano, Agustín Squella, valoró el ajuste ministerial realizado por el Gobierno de José Antonio Kast y aseguró que el cambio permitirá fortalecer el componente político dentro de La Moneda.

En conversación con radio Infinita, el dirigente oficialista destacó especialmente la llegada de Martín Arrau al comité político, luego de asumir como nuevo ministro de Seguridad Pública tras la salida de Trinidad Steinert. “Va a haber una presencia mucho más sustantiva de lo que podemos entender por política”, afirmó Squella.

El timonel republicano explicó que, más allá de las definiciones ideológicas, el cambio apunta a reforzar la capacidad del Ejecutivo para manejar relaciones políticas y legislativas.

“Cuando decimos eso nos referimos a entender las dinámicas políticas, saber cuáles son las sensibilidades de los distintos sectores o partidos o actores, dependiendo de lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional”, señaló.

Según Squella, esa capacidad forma parte natural del perfil de Arrau. “Eso le fluye por la sangre al ministro Arrau también”, sostuvo.

El dirigente además destacó el desempeño que el ahora ministro de Seguridad tuvo en Obras Públicas durante las primeras semanas del Gobierno. “El ministro Arrau logra adicionalmente tener un complemento muy positivo también en el ámbito técnico, cosa de ver lo que alcanzó a hacer y a organizar y a ordenar al interior del Ministerio de Obras Públicas durante estos dos meses y algo”, afirmó.

Squella planteó que el ajuste abre una nueva etapa para el Ejecutivo, especialmente tras semanas de desgaste político y comunicacional. “Creo que vienen buenos momentos para la política en La Moneda, en el gobierno y en consecuencia para el país”, sostuvo.

El primer cambio de gabinete del Presidente Kast se concretó tras 69 días de administración y estuvo marcado por la salida de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Ambas autoridades dejaron sus cargos luego de la controversia generada por las dudas sobre el plan de seguridad del Ejecutivo y las críticas por el manejo comunicacional de la crisis.

Steinert abandonó el gabinete tras enfrentar cuestionamientos desde la oposición e incluso desde sectores oficialistas, luego de reconocer que no esperaba que el Congreso exigiera un plan de seguridad formal y por escrito.

El ajuste además consolidó la fórmula de “biministros” impulsada por Palacio para reforzar el control político del Ejecutivo. Claudio Alvarado pasó a concentrar Interior y Segegob, mientras Louis de Grange asumió simultáneamente Transportes y Obras Públicas.

Con este rediseño, el Gobierno busca ordenar su despliegue político y enfrentar una etapa clave marcada por la discusión de la Ley Miscelánea y la próxima Cuenta Pública presidencial.