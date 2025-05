Lanzamiento de novela “Jaulagrande”

Furia del Libro, Sala Pedro Padro, Centro Cultural Estación Mapocho, Metro Cal y Canto.

Sábado 31 de mayo – 15:00 horas.

La autora argentina Guadalupe Faraj llega a Chile a presentar por primera vez su novela “Jaulagrande”, un relato distópico íntimo donde los vínculos familiares se tensan en un mundo descompuesto.

El lanzamiento contará con la participación de los escritores Soledad Véliz y Cristian Cristino, quienes acompañarán a la autora en la conversación.

“En primera instancia, es una historia familiar”, dice Faraj. La narración se centra en una familia: padre, madre e hijo, que habitan una base militar llamada Jaulagrande —un lugar hostil y degradado, casi irreal— donde lo ambiental y lo emocional se entrelazan.

“Imaginé un territorio que no existe. Intenté usar los sentidos: que se oliera, que se viera el comportamiento de la luz. Intenté acercarme lo más que pude a la sensibilidad de los personajes”, explica la autora.

En ese espacio contaminado y desolador, rodeado por gansos que se alimentan de basura, un niño busca comprender a sus padres y encontrar un refugio emocional. “Su padre fue destinado a Jaulagrande porque en cada base anterior hizo algo mal”, piensa Boris, el hijo, que convive con un padre violento y una madre que parece haber olvidado su propia historia.

Aunque Jaulagrande ha sido leída como una novela con contenido ambientalista, Faraj aclara: “El medioambiente es algo que me importa y que aparece, pero no la escribí pensando en eso. Yo estaba armando un mundo distópico y había elementos que me servían. Sobre todo, quería hablar de la memoria, de los anhelos de cada personaje, y que eso sucediera en un mundo militarizado que conozco bien por mi historia familiar.”

Con pocos personajes y una gran profundidad psicológica, Jaulagrande explora las relaciones humanas en contextos extremos, marcadas por la opresión, el pasado y los silencios.

Sobre Guadalupe Faraj (Buenos Aires, 1976)

Escritora, cronista de viajes y fotógrafa. Ha publicado los libros Namura (Indómita Luz, 2018), premio de novela corta Concejo de Siero otorgado en España en 2011. Jaulagrande (Fiordo, 2021), ganadora de uno de los premios especiales por el Fondo Nacional de las Artes en la convocatoria 2020, y El año reptil (Bajolaluna, 2025), mención especial por el mismo certamen en el 2019.

Sobre la editorial

Falso Azufre, la casa editorial de este libro, se especializa en textos que reflexionan sobre el lenguaje y la naturaleza. Con un nombre inspirado en un volcán entre Chile y Argentina, su catálogo destaca por su enfoque multidisciplinario y su compromiso con la exploración intelectual.