Obra “Orinoco” en Teatro La Memoria

Teatro La Memoria, Bellavista 053, Metro Salvador.

Miércoles 16 de julio al sábado 2 de agosto. Miércoles a sábado – 20:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Con la dirección de Marcelo Leonart y escrita por Iván Fernández (“El último vuelo del cóndor” y “La espera”), el montaje es protagonizado por Susana Hidalgo, Felipe Zepeda y Pablo Muza.

La obra es un pensamiento que viaja al futuro para presentarnos lo que queda de humanidad después de una gran catástrofe. En ese mundo devastado y árido, tres sobrevivientes resisten mientras el tiempo se agota. ¿Su única esperanza? Orinoco: un lugar mítico, una fuente de agua y vida, donde, tal vez, pueda florecer de nuevo todo.

“ORINOCO es un texto escrito desde el desborde. Desde eso que escapa, que se descompone, que no se deja organizar en narrativas salvadoras. Surgió como una resistencia a este presente que se nos vino encima (entre pandemias, sequías y crisis del lenguaje) que nos deja a nosotros, cuerpos comunes, soportando un sin sentido cada vez más árido, más seco, más desértico. En ese paisaje de ruina, ORINOCO propone una esperanza que no salva. Una esperanza delirante, fuera de margen. Sus personajes enigmáticos, violentos, extraviados, no buscan redención. Solo intentan sobrevivirse a sí mismos. Son cuerpos post-civilización que, en medio de sus propias miserias, comienzan a leer el mapa mítico que los atraviesa: uno hecho de muerte, violencia y segregación”, afirma el dramaturgo Iván Fernández.

La escenografía, a cargo de Nicolás Jofré, está concebida bajo los parámetros de una instalación escénica, cuya principal materialidad son decenas de bidones de agua reciclados que cuelgan desde el techo. La acción sucede al interior de las oficinas de la empresa Stockman, ahora devenidas en búnker: un lugar cotidiano y, a la vez, peligroso.

“Nos embarcamos en ORINOCO como una búsqueda narrativa. En momentos de desesperación, con esa sensación de estar acorralados por el futuro, la posibilidad de un mapa, de una quimera, de iniciar una nueva historia para nosotros, nos fue seduciendo cada vez más. Y así, con Susana, Pablo y Felipe, intentamos escudriñar el mapa de esta obra que nos hablaba directamente a nosotros, a nuestra época. Iván, de alguna manera, nos entregó un mapa: enigmático, sugerente. Creo en contar historias. Y ORINOCO, con sus dosis de misterio, violencia y discurso, es una gran historia”, sentencia el director Marcelo Leonart.

El proyecto además contempla la realización de una función especial -el miércoles 23 de julio- con intérpretes en Lengua de Señas Chilena (LsCh), dirigida, especialmente, a la comunidad sorda.

FICHA ARTÍSTICA:

Idea original: Pablo Muza

Dramaturgia: Iván Fernández

Dirección: Marcelo Leonart

Elenco: Susana Hidalgo, Pablo Muza, Felipe Zepeda

Participación especial de Nona Fernández en la voz en off de “Lorena” Diseño integral: Nicolás Jofré

Asistencia de diseño: Isidora González

Composición musical y diseño sonoro: Alejandro Miranda Producción: Francisca Babul

Asistencia de producción: Francisca Ortiz

Diseño gráfico y fotografías: AGENCIARRR

Material audiovisual: Reina Fungi Films y AGENCIARRR