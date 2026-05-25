Alvarado abre margen para negociar la ley miscelánea y Chile activa cita regional contra el narco

Alvarado abre opción de alargar discusión de Ley Miscelánea

Claudio Alvarado dijo que el Gobierno está disponible para extender la discusión de la Ley Miscelánea en el Senado si eso ayuda a lograr acuerdos con la oposición. El biministro llamó al Socialismo Democrático a presentar propuestas, especialmente en temas como Sence y crédito al empleo. También reconoció que en la Cámara Alta el escenario será más estrecho que en Diputados, pero aseguró que buscarán un apoyo más amplio que uno o dos votos. Sobre Alejandro Kusanovic, afirmó que aún hay tiempo para conversar antes del debate del 2 de junio.

Chile convoca cita regional contra crimen organizado y narcotráfico

Chile convocó para el 28 de mayo, en Santiago, una reunión de cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile para reforzar la cooperación contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. La cita busca avanzar en coordinación, intercambio de información e interoperabilidad institucional. El canciller Francisco Pérez Mackenna advirtió que la amenaza supera las fronteras nacionales y que los esfuerzos individuales no bastan. El encuentro debería cerrar con un documento con medidas concretas.

Gobierno reanudará desalojo de megatoma Cerro Centinela

El Gobierno confirmó que el desalojo de la megatoma Cerro Centinela, en San Antonio, no se realizará antes del 15 de junio. El delegado regional Manuel Millones dijo que antes se coordinará el operativo con Carabineros, se informará a las familias y se gestionará apoyo municipal para traslados y albergues. También deberá ejecutarse otro desalojo en un predio colindante de Esval, que involucra a más de 545 familias. El ministro Iván Poduje ratificó que el proceso seguirá según el fallo judicial.

UDI pide fiscal exclusivo por sobreestimación en Codelco

Los diputados UDI Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero pidieron al Ministerio Público designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar eventuales delitos por la sobreestimación de producción informada por Codelco. La estatal reconoció casi 27 mil toneladas de cobre mal contabilizadas en 2025, cerca del 2% de su producción anual, y entregó antecedentes a Fiscalía. Los parlamentarios valoraron esa acción, pero la consideraron insuficiente y pidieron más detalles, además de monitorear la devolución de US$14,3 millones en bonos.

Gobierno expulsa a 80 migrantes en vuelo comercial de Sky

El Gobierno de José Antonio Kast materializó este domingo un nuevo vuelo chárter de expulsión de extranjeros en situación irregular o con antecedentes penales, usando por primera vez un avión comercial completo de Sky Airline con escoltas de la PDI. Según Migraciones, fueron 80 personas: 25 enviadas a Bolivia y 55 a Colombia. Del total, 20 expulsiones fueron judiciales y 60 administrativas. La principal causal fue el ingreso por paso no habilitado, con 45 casos. Desde el 11 de marzo se han realizado tres vuelos de este tipo.

Oposición critica posible fusión de ministerios del Gobierno

Parlamentarios de oposición cuestionaron la creación de biministerios y la eventual fusión de carteras impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast. Acusaron que la medida busca encubrir errores del Ejecutivo y sobrecarga a las autoridades. Jaime Araya criticó la fórmula tras los cambios en Economía, Minería, Interior y Segegob, mientras César Valenzuela advirtió que unir Obras Públicas y Transportes no es viable. Daniela Serrano pidió transparencia y discusión en el Congreso. Desde el oficialismo, la UDI y Republicanos defendieron la idea.

Confech llama a movilización nacional para el 3 de junio

La Confech convocó a una movilización nacional para el próximo 3 de junio, dos días después de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast. La jornada fue anunciada por redes sociales bajo la consigna “por una Educación al servicio del país” y busca instalar en el debate el rechazo estudiantil a medidas impulsadas por el Gobierno. En su comunicado, la organización dijo no a Escuelas Protegidas, no a la mega reforma y no a los recortes que, según afirmó, siguen precarizando a las comunidades educativas.

Rubio ve posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán este lunes

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que un acuerdo para terminar la guerra con Irán todavía podría concretarse este lunes, mientras se afinan los últimos detalles de las negociaciones. En Nueva Delhi, sostuvo que Washington tiene sobre la mesa una propuesta “bastante sólida” para abrir el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán y clave para el tráfico mundial de hidrocarburos. También expresó confianza en que Teherán entre a una negociación real, significativa y con plazo limitado sobre el tema nuclear.