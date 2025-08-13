17 Festival Cielos del Infinito en Puerto Williams

Festival Cielos del Infinito en Puerto Williams

Sala de Uso Múltiple, Yelcho 130, Puerto Williams.



Jueves 14 y viernes 15 de agosto – 19:00 horas.

Más información AQUÍ.

Con funciones abiertas al público, las obras familiares de Circo Contemporáneo dan inicio a la 17ª Edición del Festival de Artes Cielos del Infinito en Puerto Williams, que durante agosto concentrará diversas acciones en dicha comuna.

La 17 edición del Festival de Artes Cielos del Infinito cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025.

Programación

Función “La conquista de lo inútil”

[JUEVES 14 DE AGOSTO] 19:00 HORAS.

Sala de Uso Múltiple (S.U.M) Yelcho #130, Puerto Williams.

“La conquista de lo inútil”: El cuidador de una bodega pasa sus días trabajando en una organizada rutina de acciones. Hasta que algo llama su atención y los gestos completamente cotidianos se transforman en algo sorprendente, dándole narrativas a los elementos y las cosas. El personaje se irá preguntando ¿cuál es la utilidad de lo inútil? ¿Hay algo realmente útil en nuestro quehacer cotidiano o todo es un absurdo? En La conquista de lo inútil, el juego, las acrobacias y los movimientos se plantean como una exploración del paso del tiempo.

Función “Lipika”

[VIERNES 15 DE AGOSTO] 19:00 HORAS.

Sala de Uso Múltiple (S.U.M) Yelcho #130, Puerto Williams.

“Lipika, sobre la creación del caballo”: Espectáculo de circo contemporáneo creado a partir de una versión libre del poema “The Horse” del premio nobel indio Rabindranat Tagore. A través de una investigación multidisciplinaria, que incluye manipulación de objetos, lanzamiento de cuchillos, música, danza, teatro y mapping, nace un espectáculo para todo público. Lipika, cuenta la historia de un hombre y una mujer que al encontrarse una noche mirando el cielo estrellado, divisan un caballo que baja hasta la tierra, un animal mágico da inicio a una búsqueda, que los lleva a preguntarse y jugar, intentando descifrar temas como la vida, la muerte, la libertad y la transformación, a través de la contemplación de los planetas, las estrellas y la naturaleza.

RESIDENCIA SISMO

Además de las funciones, la agrupación Circo Virtual será parte del programa de Artistas Residentes 2025 del Festival de Artes Cielos del Infinito. Esta residencia se enmarca en la nueva creación de Circo Virtual y se desarrollará en Punta Arenas y Puerto Williams. La residencia será de carácter investigativo para dialogar con científicos de la zona y poder reflexionar creativamente sobre SISMO en el paisaje y Geografía. Trabajando en base a la recopilación de material y reflexiones.

Celebración Día Nacional de la Fotografía: Exposición fotográfica Pedro López

Martes 19 agosto, 19:00 horas. Aeródromo de Puerto Williams

Como parte del programa [Colectivo de Audiencias], instancia que busca desarrollar acciones que privilegien el envolvimiento social enfocado en la interacción y colaboración con colectivos locales, desenvolviéndose a lo largo del tiempo y con diferentes contenidos y experiencias, se realizará una exposición fotográfica del artista magallánico Pedro López, quién retrató a diversas personas de la comuna de Cabo de Hornos y quienes son protagonistas de la exposición.

Cielos del Infinito presenta su 17ª edición con una programación que abarca las ciudades de Punta Arenas, Puerto Williams, Porvenir, Cerro Castillo y Puerto Natales con actividades mensuales durante agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2025 y enero del 2026.