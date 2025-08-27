Presentación de “Los palacios del éxtasis” de Gonzalo León en Valparaíso

Librería Qué Leo, Cochrane 861, Valparaíso.



Jueves 28 de agosto – 18:00 horas.

“Los palacios del éxtasis. Un ensayo sobre César Aira” es el nuevo libro del periodista y escritor Gonzalo León.

La publicación, correspondiente a la colección Cartografías de la editorial Universidad de Valparaíso, estará a la venta el día de la presentación y próximamente llegará a librerías de todo Chile.

En la ocasión, el autor estará acompañado por la escritora y editora Milagros Abalo y Arantxa Martínez, editora del sello universitario. La invitación a la actividad está abierta a todo público.

El libro

¿Cómo fue que un autor como César Aira, procedente de una ciudad pequeña como Pringles, sin ninguna figuración en el mapa de la intelectualidad argentina, llegó a convertirse en una figura clave de la literatura de ese país? Esta es la pregunta que se formula Gonzalo León y a la que trata de dar respuesta con Los palacios del éxtasis, un estimulante recorrido por la vida y la escritura de César Aira, uno de los escritores más singulares y, sin duda, fundamentales de la literatura latinoamericana de las últimas décadas.

A medio camino entre la biografía y el ensayo literario, mezclando la admiración del fan con la objetividad del crítico, León reflexiona sobre la figura del Genio de Flores y su extensa obra que, pese a estar fuera de la centralidad de la literatura argentina, le ha llevado a encontrarse en varias ocasiones en la lista de candidatos al Premio Nobel. Con más de un centenar de libros publicados y traducidos a más de veinte idiomas, y reconocimientos como el premio Roger Caillois, el premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, el premio Formentor o el premio Finestres, «César Aira —como afirma León— ha venido a salvar a la literatura de la industria, del mercado, de los críticos y de nosotros mismos, los escritores».

El autor

Gonzalo León (Valparaíso, 1968). Escritor y periodista. Ha publicado las novelas Carella (2025), Serrano ( 2017), Manual para tartamudos (2016), Cocainómanos chilenos (2012), Vida y muerte del doctor Martín Gambarotta (2011) y Pendejo (2007); los ensayos El mal inglés: Shakespeare y el romanticismo (2024), La caída del Jaguar: crónica del estallido social en Chile (2020) y Espejo converso: crítica, arte pop y peronismo en la poesía argentina (2019); y los libros de entrevistas Dame letra que yo me ocupo (2021) y Lemebel Oral: 20 años de entrevistas (2018). La mayoría de sus libros en los últimos diez años han sido publicados en Argentina.

Ha escrito para diversos medios y dictado cursos y talleres. Y ha hecho dos podcasts: entre 2018 y 2021 Sale Papusa, con el filósofo argentino Alejandro Boverio, y desde 2023 hasta la actualidad La Embajada, junto al director de cine chileno Che Sandoval.

Desde 2011 vive y trabaja en Buenos Aires.