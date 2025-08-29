Alfredo Perl en Teatro CA660

Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, Rosario Norte 660, piso -2, Las Condes.

Martes 23 de septiembre – 20:00 horas.

“Perl se ha ganado su lugar entre los gigantes del piano», escribió el diario The Times de Londres, destacando la trayectoria del pianista radicado en Alemania, quien regresa a Santiago para un único concierto.

En sus anteriores presentaciones en este mismo recinto, hace casi diez años, cautivó con interpretaciones de Schubert, Chopin, Schumann y Beethoven, en dos funciones que reunieron en total a más de 1.400 personas. En esta ocasión, el programa contemplará una primera parte dedicada a Franz Liszt y Ludwig van Beethoven, y un segundo bloque con piezas de Claude Debussy e Isaac Albéniz.

“Las obras del primer bloque formaron parte de mi debut en Alemania en 1985. Además, esta es la primera vez que vuelvo a presentarme en Santiago después de la pandemia, por lo que interpretar Los adioses de Beethoven tiene un significado muy especial. Las obras de Liszt también estuvieron presentes en mi debut en Europa. En la segunda parte abordo un período con el que siempre he sentido una gran conexión: el impresionismo, con una de las obras más maravillosas de Debussy, junto a Isaac Albéniz, a quien he interpretado muy pocas veces en Chile”, comenta Alfredo Perl sobre el programa.

“Para nosotros es un verdadero honor recibir nuevamente al maestro Alfredo Perl, uno de los pianistas chilenos de mayor prestigio internacional, quien en 2015 y 2016 se presentó en nuestro teatro con dos conciertos a sala llena. Su vínculo con este escenario es muy especial: fue él quien acompañó de cerca la elección y construcción de nuestro piano de concierto Steinway Modelo D Hamburg, que llegó en 2014 y se ha convertido en un sello de calidad de nuestra programación”, destaca José Tomás Palma, Director Ejecutivo de Fundación CorpArtes.

Trayectoria

Alfredo Perl inició sus estudios musicales en Chile con el maestro Carlos Botto, continuándolos en Alemania y Londres con Günter Ludwig y Maria Curcio.

Reconocido como uno de los intérpretes más destacados de Beethoven por la crítica especializada, ha ofrecido el ciclo completo de sus 32 Sonatas en escenarios de prestigio como la Wigmore Hall de Londres, y ha grabado tanto ese ciclo como las Variaciones Diabelli, además de obras de Schubert, Liszt y Ravel. Su filmografía incluye los 24 Preludios de Chopin para BBC Television.

A lo largo de su carrera se ha presentado en salas como el Queen Elizabeth Hall y Barbican Centre de Londres, Concertgebouw de Ámsterdam, Musikverein de Viena y Teatro Colón de Buenos Aires, y ha actuado como solista junto a orquestas como la London Symphony y la Royal Philharmonic, entre muchas otras. Desde 2007, combina su carrera de concertista con la docencia, desempeñándose como profesor en la Escuela Superior de Música de Detmold, Alemania, donde también

fue Director Artístico de la Orquesta de Cámara.

Recientemente grabó para el sello Audite la obra completa para piano solo de Ludwig van Beethoven, con gran éxito de la crítica especializada y un completo artículo en la prestigiosa revista Piano News.

Alfredo Perl en concierto presentado por Fundación CorpArtes es patrocinado por la Ley de Donaciones Culturales 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

ALFREDO PERL EN CONCIERTO

PROGRAMA | Duración: 90 minutos

Franz Liszt (1811-1886):

Sposalizio, de Années de pèlerinage – Deuxième Année (Italie)

Balada n°2 en si menor

Ludwig van Beethoven (1770-1827):

Sonata en mi bemol mayor Op. 81a (Los adioses)

● Adagio – Allegro (El adiós)

● Andante espressivo (Ausencia)

● Vivacissimamente (El reencuentro)

INTERMEDIO

Claude Debussy (1860-1909):

Images Série I:

● Reflets dans l’eau

● Hommage à Rameau

● Mouvement

Isaac Albéniz (1860-1909):

de Iberia, Libros I & II:

● Evocación

● Corpus Christi en Sevilla

● Rondeña

● Triana