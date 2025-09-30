The Chemical Brothers en Espacio Riesco

Espacio Riesco, Av. El Salto 5000, Huechuraba.

Viernes 13 de febrero – 21:00 horas .

Entradas a la venta desde el 1 de octubre a través de PuntoTicket.

Tras una década de espera, el legendario dúo británico The Chemical Brothers regresará a Chile por tercera vez.

Con más de 30 años de trayectoria, The Chemical Brothers está integrado por Tom Rowlands y Ed Simons, y es conocido por clásicos como Hey Boy Hey Girl, Block Rockin’ Beats y Galvanize.

Su regreso a Chile marca la tercera presentación en el país, siendo la última en 2015 en el Festival Sonar.