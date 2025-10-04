Lanzamiento del libro “Una pistola para un desesperado” en Concepción

Lanzamiento del libro “Una pistola para un desesperado”

Librería Página 128, Paicaví 128, Concepción.

Viernes 7 de noviembre – 17:00 horas.

El puerto de Talcahuano vuelve a ser escenario de una historia marcada por la violencia, la traición y la supervivencia. Una pistola para un desesperado, segunda novela del escritor Juan Angulo Bastías (1983), narra la venganza de Paul, un joven astuto y sensible que parece condenado al mundo del hampa, pese a que logra vislumbrar una vida lejos del crimen. Sin embargo, la traición que ha sufrido su hermano por una banda de narcos lo obliga a seguir la pista de una oscura trama.

La novela retrata un Talcahuano rudo, poblado de personajes memorables —apodados “Poxipol”, “Piure” o “Sombra”—. La precariedad y la violencia se mezclan con la astucia y la capacidad de resistir. Entre robos y ajustes de cuentas, Angulo despliega una narrativa tensa y vertiginosa que permite aproximarse de manera aguda a la realidad social y política del país. El libro viene acompañado por una playlist especialmente compuesta por el pianista Paulo Millán, lo que refuerza el carácter multisensorial de la propuesta.

Con esta nueva entrega, el autor confirma una voz potente dentro del género negro, capaz de tensionar los límites entre la ficción criminal y la radiografía social.

“Esta novela mantiene la tensión hasta la última página y muestra la consistencia de la naciente carrera literaria de Juan Angulo, así como su enorme aporte al desarrollo de la novela negra chilena”. Rafaela Lahore.

“Juan Angulo entrega una visión novedosa e interesante sobre el mundo del narcotráfico chileno y hace un aporte al género policial en Chile y al desarrollo de una sensibilidad especial en torno a situaciones que hoy en día están en el eje de las preocupaciones ciudadanas. Una pistola para un desesperadoamplía el escenario de la narrativa policial chilena, trasladándolo a Talcahuano, a un registro provinciano que con sus particularidades reproduce las situaciones delictivas que se pensaban vinculadas exclusivamente a las ciudades más grandes del país”. Ramón Díaz Eterovic.

Sobre el autor:

Juan Angulo Bastías (Talcahuano, 1983) es ingeniero civil industrial y magíster en Políticas Públicas. Hincha de Naval, ganó el Premio Puerto Negro 2022 con su primera novela, Los Transitorios, publicada en Chile y España por los sellos Puerto de Escape y Real Noir, respectivamente. Sus cuentos han aparecido en libros y revistas dentro y fuera de Chile.

Otros lanzamientos:

Lunes 6 de octubre, 19:30 hrs. – Auditorio Editorial LOM, en el marco del Festival Puerto Negro. Presentan: Ramón Díaz Eterovic y Valeria Vargas. Concha y Toro 29, Santiago.