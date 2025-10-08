Obra “Estrellas Homínidas” en San Joaquín

Teatro del Centro Cultural de San Joaquín, Coñimo 286, San Joaquin.



Sábado 11 de octubre – 20:00 horas.

Danza contemporánea, aérea, butoh, música y proyecciones se unen en el nuevo montaje de compañía Réquiem que realiza un paralelo entre el ciclo de vida de las estrellas masivas y la evolución de los homínidos. Con asesoría de la doctora en astrofísica y coordinadora de Extensión del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, Andrea Mejías; la puesta –basada en el texto original ganador del concurso Astropoética 2025 de la Fundación AstroManía–, busca ser una herramienta de divulgación científica a través del arte.

Financiada por el Fondo de las Artes Escénicas, CONVOCATORIA 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la obra –que cuenta con la dirección de María Belén Espinosa Peña, composición musical de Simón Olea Martínez e interpretación de Claudia Morales Espinoza, Alejandro Núñez Vera, José Hernández Báez, Paula Sánchez Lara y la propia María Belén–, estrena gratis el próximo sábado 11 de octubre en el Centro Cultural de San Joaquín, para luego presentarse en Talagante, Tiltil y Lo Prado.

COORDENADAS ESTRELLAS HOMÍNIDAS

Duración: 50 min

Recomendada para todo espectador desde 8 años

GRATIS

11 octubre, 20 h

Teatro Centro Cultural San Joaquín (Conimo 286, San Joaquín).

Descarga entradas en https://www.portaldisc.com/evento/estrellashominidasensanjoaquin

17 octubre, 19 h

Corporación Cultural de Talagante (Av. Bernardo O’Higgins 3201, Talagante, RM).

25 octubre, 19 h

Centro Cultural Tiltil (Arturo Prat 215, Tiltil, RM).

Por orden de llegada



6 noviembre, 19.30 h

Centro Cultural Lo Prado (P.º de las Artes 880, Lo Prado).

Inscripciones en www.fccloprado.cl (10 días antes)

RESEÑA

Fruto de una investigación que cuenta con apoyo y asesoría del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, surge el montaje interdisciplinario Estrellas Homínidas, segunda creación profesional de la compañía Danza Teatro Réquiem. Financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la obra mezcla danza contemporánea, aérea, Butoh, música original y proyecciones audiovisuales para plantear una analogía entre el ciclo de vida de las estrellas masivas y la evolución de los homínidos.

FICHA ARTÍSTICA



Dirección: María Belén Espinosa Peña

Composición, mezcla y producción musical: Simón Olea Martínez

Interpretación: Claudia Morales Espinoza, Alejandro Núñez Vera, José Hernández Báez, Paula Sánchez Lara, María Belén Espinosa Peña

Producción: Carol Méndez Montabone

Técnico iluminación y audiovisual: Simón Olea Martínez

Técnico en seguridad y montaje aéreo: José Hernández Báez

Tramoya: Jorge Coloma

Diseño y realización de vestuario elenco: Denisse Muller

Diseño y realización de vestuario personaje Homínido: Viviana Verges O’Ryan, Alondra Toro Escobar. Gabriela Swett Gallardo

Realización aparato átomo aéreo: Francisco Cisternas Soto

Realización audiovisual: Emilia Oportus Jijena

Imágenes video: Pixabay y ESO

Videos promocionales: Vanessa Olea Martínez, Emilia Oportus Jijena

Masterización musical: Javier Guiñez Gahona

Asesoría científica: Andrea Mejías Alarcón

Montaje fotográfico: Natalia Dintrans Gatica

Diseño gráfico: María de los Ángeles Rivera Palominos

Prensa: Claudia Palominos Elgueda

Video y fotos: Vicente Palominos

Agradecimientos: Jorge Pericó Álvarez, Andrea Mejías Alarcón, Fernando Izaurieta Aranda, David Azócar Bordones, Valentina Cuellar Chaparro, Observatorio Cerro Calán, Academia Into Space, ESO, Arteduca, Reciclacirco, Rigging Jump

SOBRE LA COMPAÑÍA



La compañía de danza-teatro Réquiem nace el año 2016 con la conmemoración de 10 años de trayectoria en el Butoh de su fundadora: la actriz, directora y gestora cultural, María Belén Espinosa Peña. Junto al compositor musical e iluminador Simón Olea Martínez, cofundador de la agrupación, estrenan su primera obra Las últimas horas del Maestro, inspirada en el director de orquesta Jorge Peña Hen, abuelo de la directora. Presentada en diversas regiones de Chile y el extranjero, es una de las primeras obras escénicas que se realizan en formato inclusivo, con interpretación simultánea en lengua de señas y audiodescripción. Cuenta además con una versión cinematográfica y un foto-libro, el primer libro de Butoh en Chile. Destaca en su faceta científico-educativa con la obra Mary, la paleontóloga, realizada en formato teatral y audiovisual, enfocada en las infancias.