Obra “Estrellas Homínidas” en San Joaquín
- Teatro del Centro Cultural de San Joaquín, Coñimo 286, San Joaquin.
- Sábado 11 de octubre – 20:00 horas.
Danza contemporánea, aérea, butoh, música y proyecciones se unen en el nuevo montaje de compañía Réquiem que realiza un paralelo entre el ciclo de vida de las estrellas masivas y la evolución de los homínidos. Con asesoría de la doctora en astrofísica y coordinadora de Extensión del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, Andrea Mejías; la puesta –basada en el texto original ganador del concurso Astropoética 2025 de la Fundación AstroManía–, busca ser una herramienta de divulgación científica a través del arte.
Financiada por el Fondo de las Artes Escénicas, CONVOCATORIA 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la obra –que cuenta con la dirección de María Belén Espinosa Peña, composición musical de Simón Olea Martínez e interpretación de Claudia Morales Espinoza, Alejandro Núñez Vera, José Hernández Báez, Paula Sánchez Lara y la propia María Belén–, estrena gratis el próximo sábado 11 de octubre en el Centro Cultural de San Joaquín, para luego presentarse en Talagante, Tiltil y Lo Prado.
COORDENADAS ESTRELLAS HOMÍNIDAS
Duración: 50 min
Recomendada para todo espectador desde 8 años
GRATIS
11 octubre, 20 h
Teatro Centro Cultural San Joaquín (Conimo 286, San Joaquín).
Descarga entradas en https://www.portaldisc.com/evento/estrellashominidasensanjoaquin
17 octubre, 19 h
Corporación Cultural de Talagante (Av. Bernardo O’Higgins 3201, Talagante, RM).
25 octubre, 19 h
Centro Cultural Tiltil (Arturo Prat 215, Tiltil, RM).
Por orden de llegada
6 noviembre, 19.30 h
Centro Cultural Lo Prado (P.º de las Artes 880, Lo Prado).
Inscripciones en www.fccloprado.cl (10 días antes)
RESEÑA
Fruto de una investigación que cuenta con apoyo y asesoría del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, surge el montaje interdisciplinario Estrellas Homínidas, segunda creación profesional de la compañía Danza Teatro Réquiem. Financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la obra mezcla danza contemporánea, aérea, Butoh, música original y proyecciones audiovisuales para plantear una analogía entre el ciclo de vida de las estrellas masivas y la evolución de los homínidos.
FICHA ARTÍSTICA
Dirección: María Belén Espinosa Peña
Composición, mezcla y producción musical: Simón Olea Martínez
Interpretación: Claudia Morales Espinoza, Alejandro Núñez Vera, José Hernández Báez, Paula Sánchez Lara, María Belén Espinosa Peña
Producción: Carol Méndez Montabone
Técnico iluminación y audiovisual: Simón Olea Martínez
Técnico en seguridad y montaje aéreo: José Hernández Báez
Tramoya: Jorge Coloma
Diseño y realización de vestuario elenco: Denisse Muller
Diseño y realización de vestuario personaje Homínido: Viviana Verges O’Ryan, Alondra Toro Escobar. Gabriela Swett Gallardo
Realización aparato átomo aéreo: Francisco Cisternas Soto
Realización audiovisual: Emilia Oportus Jijena
Imágenes video: Pixabay y ESO
Videos promocionales: Vanessa Olea Martínez, Emilia Oportus Jijena
Masterización musical: Javier Guiñez Gahona
Asesoría científica: Andrea Mejías Alarcón
Montaje fotográfico: Natalia Dintrans Gatica
Diseño gráfico: María de los Ángeles Rivera Palominos
Prensa: Claudia Palominos Elgueda
Video y fotos: Vicente Palominos
Agradecimientos: Jorge Pericó Álvarez, Andrea Mejías Alarcón, Fernando Izaurieta Aranda, David Azócar Bordones, Valentina Cuellar Chaparro, Observatorio Cerro Calán, Academia Into Space, ESO, Arteduca, Reciclacirco, Rigging Jump
SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía de danza-teatro Réquiem nace el año 2016 con la conmemoración de 10 años de trayectoria en el Butoh de su fundadora: la actriz, directora y gestora cultural, María Belén Espinosa Peña. Junto al compositor musical e iluminador Simón Olea Martínez, cofundador de la agrupación, estrenan su primera obra Las últimas horas del Maestro, inspirada en el director de orquesta Jorge Peña Hen, abuelo de la directora. Presentada en diversas regiones de Chile y el extranjero, es una de las primeras obras escénicas que se realizan en formato inclusivo, con interpretación simultánea en lengua de señas y audiodescripción. Cuenta además con una versión cinematográfica y un foto-libro, el primer libro de Butoh en Chile. Destaca en su faceta científico-educativa con la obra Mary, la paleontóloga, realizada en formato teatral y audiovisual, enfocada en las infancias.
