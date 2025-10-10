Documental “Silencio Creado” en Museo de la Memoria

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.



Martes 11 de noviembre – 10:30 horas.

La actividad contará con la presencia de las víctimas , protagonistas y fundaciones participantes. como también la de su director y creador Marcelo Tarud y todo su equipo de realización.

El documental —de 112 minutos de duración— expone más de cinco décadas de vulneraciones a los derechos de la niñez en Chile, incluyendo adopciones ilegales, abusos institucionales bajo el silencio constante del Estado y la sociedad.

A través de testimonios íntimos e inéditos, Silencio Creado da voz a quienes fueron separados de sus familias, entregados en adopciones forzadas o criados bajo sistemas de protección que, en muchos casos, repitieron patrones de abandono y desarraigo.

“El silencio nunca fue casual: fue creado y sigue vigente. Esta película busca visibilizar historias que fueron ocultadas por décadas, y que hoy son parte de una verdad colectiva que Chile necesita enfrentar”, afirma el director.

Silencio Creado nace del deseo de transformar el dolor en reflexión, la memoria en justicia y el silencio en reparación.