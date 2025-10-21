“Ple/bellas”: exposición inspirada en DJ Lizz reúne a jóvenes escultoras

“Yo vivo en el fin del mundo y estoy ok con eso”. La frase, extraída de una entrevista a la productora musical DJ Lizz, resume la esencia que dio origen a “Ple/bellas: feminismos raros en la escena trans-escultórica emergente”, exposición que se inaugura el 24 de octubre en el Centro Cultural Espacio Londres, fecha en que además se celebra la Noche de los Museos, con espacios culturales abiertos en horario extendido en todo el país.

Inspirada en la rebeldía, sensualidad mutante y feminismo raro de Lizz, una de las pioneras del neo perreo en Chile, la muestra propone una mirada distinta sobre el cuerpo, la belleza y la emancipación femenina.

Cinco artistas emergentes, Alexia Apablaza, Emilia Moren, Vanessa Fuentes, Antonia Moena Burgos y Paz Uribe, todas provenientes del Taller de Escultura del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile, unen sus visiones en esta muestra curada por el artista y académico Mauricio Bravo Carreño.

A través de esculturas, objetos e instalaciones, las creadoras exploran la tensión entre lo orgánico y lo inorgánico, el deseo y la máquina, lo sensible y lo sintético, desbordando los límites del cuerpo y de la representación.

Ple/bellas se presenta en el Centro Cultural Espacio Londres, uno de los nuevos polos de arte contemporáneo de Santiago. A pocos meses de su apertura, este centro se ha consolidado como un punto de encuentro para las artes visuales emergentes, las audiencias jóvenes y las prácticas experimentales.

La exposición es parte del Foro de las Artes 2025, encuentro de creación artística de la Universidad de Chile que este año, bajo el lema “Formas Post Humana”, convocó a artistas emergentes y consagrados a explorar el lugar de lo humano en un mundo atravesado por la tecnología. De este modo, Ple/bellas comparte cartelera con más de 30 actividades, de diversas disciplinas, que se despliegan en Santiago a lo largo de octubre y noviembre.

El proyecto culminará el 22 de noviembre con un conversatorio de cierre junto a las artistas y la participación especial de DJ Lizz La entrada es liberada. Más información y programación completa en forodelasartes.uchile.cl e Instagram @forodelasartes.