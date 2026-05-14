Xi ofrece banquete de bienvenida a Trump

El presidente chino, Xi Jinping, ofreció hoy jueves un banquete en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing para dar la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, quien se encuentra de visita de Estado a China.

En el discurso que pronunció en el banquete, Xi dijo que la relación entre China y Estados Unidos es la relación bilateral más importante en el mundo actual.

“Debemos hacer que funcione y nunca arruinarla”, indicó el mandatario chino y añadió que ambos países tienen todo que ganar con la cooperación y todo que perder con la confrontación.

“Nuestros dos países deben ser socios en lugar de rivales”, agregó.

Igualmente, declaró que ambas partes acordaron construir una relación de estabilidad estratégica constructiva para promover el desarrollo estable, sólido y sostenible de sus relaciones, y aportar más paz, prosperidad y progreso al mundo.

A su vez, manifestó: “Al repasar el recorrido de las relaciones chino-estadounidenses, la clave para que la relación pueda avanzar de manera firme radica en si somos capaces o no de mantener el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para ambas partes”.

Xi señaló que dichas relaciones atañen al bienestar de los más de 1.700 millones de personas de ambos países y afectan los intereses de los más de 8.000 millones de personas del mundo.

Asimismo, sostuvo que ambas partes deben estar a la altura de tal responsabilidad histórica y guiar hacia adelante el gigantesco navío de los lazos bilaterales de manera constante y en la dirección correcta.

En sus palabras durante el banquete, Trump destacó que se habían mantenido conversaciones positivas y constructivas.

Al calificar la relación entre Estados Unidos y China como la relación bilateral más trascendental del mundo, el mandatario estadounidense comentó que ambos países deben fortalecer la cooperación para crear un futuro mejor para el mundo.