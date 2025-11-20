Un asteroide llevará el nombre de un escritor español, Javiera Serra, informó Editorial Planeta.

La Unión Astronómica Internacional, a propuesta de la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca, ha bautizado con su nombre un asteroide que orbita en el cinturón principal más allá de Marte: El cuerpo celeste se llamará a partir de ahora 55866 javiersierra.

Descubierto en 1997 desde el Observatorio Astronómico de Mallorca, este cuerpo celeste de unos dos kilómetros de diámetro se encontraba hasta ahora identificado como 1997PV4. Su nuevo nombre reconoce la trayectoria del autor de El maestro del Prado y El plan maestro, el único escritor español contemporáneo que ha entrado en la lista de bestsellers del New York Times.

La coincidencia quiso que el asteroide fuese descubierto el mismo día del cumpleaños del autor, un detalle que terminó de convencer a los astrónomos de Mallorca para proponer su nombre.

“Es una bonita alineación cósmica… y un inesperado honor”, ha comentado Sierra al conocer la noticia.

El asteroide “javiersierra” se une así a otros lugares que ya llevan su nombre: la Biblioteca Pública del Estado de Teruel (la única biblioteca estatal dedicada actualmente a un escritor vivo), un parque público en su ciudad natal y hasta la plaza mayor del único pueblo de Europa llamado Libros, también en la provincia de Teruel.

Con este singular reconocimiento, Javier Sierra se suma a la lista de españoles notables que tienen asteroides con su nombre, como Ramón y Cajal, Rafael Nadal, Fernando Alonso, Pablo Motos o Iker Jiménez.