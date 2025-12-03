Feria Internacional del Libro y Lectura Ñuñoa 2025

Plaza Ñuñoa.

4 al 7 de diciembre .

Gratis.

La Feria Internacional del Libro y la Lectura 2025 celebra su cuarta versión con un completo programa de actividades de acceso gratuito.

Este año contará con México como país invitado, destacando la riqueza de su campo literario y su diversidad cultural.

Habrá 60 stands con distintas editoriales, además de diversas actividades tales como: conversatorios, presentaciones de libros, talleres, lecturas poéticas, música y panoramas para los más pequeños.

Este año, al ser México el país invitado; estará presente el destacado escritor Daniel Saldaña, narrador, ensayista y traductor. Es autor del libro de poemas La máquina autobiográfica (2012); de las crónicas autobiográficas Aviones sobrevolando un monstruo (Anagrama, 2021): «Un libro hermoso, a ratos terrible y siempre poético» (Ascensión Rivas, El Cultural); «Un libro fascinante, sabio y sorprendente. En 2017 fue incluido en la lista Bogotá39 de los mejores escritores menores de cuarenta años de América Latina y en 2020 obtuvo el Premio de Literatura Eccles Centre & Hay Festival. Su obra se ha traducido a varios idiomas y ha sido aplaudida internacionalmente.

Otro de los grandes invitados desde México es José Alejandro Zúñiga Gutiérrez. Quien estará presentando su novela “La cuesta china es la única salida”

Además, se destaca la presentación del libro “Nuevas vidas para Heredia” de Julia Guzmán y Juan Ignacio Colil”.

Otro de los eventos importantes en el marco de FILL 2025, será la entrega de los premios a los ganadores de los concursos literarios José Luis Rosasco y Pedro de Oña, ambos impulsados por la Municipalidad y Corporación Cultural de la comuna y que contaron con una amplia participación.

La apertura de la feria para todo el público será el 4 de diciembre desde las 16.00 horas. La inauguración oficial se realizará ese mismo día a partir de las 19.30 horas, con la bienvenida del alcalde Sebastián Sichel, quien estará acompañado por la embajadora de México Laura Moreno. La música en vivo estará a cargo del conjunto Ensamble Lírico de Santiago.