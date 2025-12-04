Presentación de fotolibro “Oro negro” de Héctor López

Galería FLACH, Villavicencio 301A, barrio Lastarria, Santiago Centro.

Viernes 5 de diciembre – 19:00 horas.

El fotógrafo chileno Héctor López Espinoza presentará un libro que rescata un cuerpo de imágenes tomadas en Lota en 1997, durante un taller de fotografía social desarrollado con los mineros en pleno proceso de cierre de la mina. Las fotografías permanecieron archivadas por más de dos décadas.

Durante seis a ocho meses viajó cada dos o tres semanas a Lota durante 1997 para coordinar talleres sociales donde entregaba cámaras y película para que hicieran registro de su entorno de trabajo y vida personal y comunitaria.

En los tiempos libres: “salía a caminar sin rumo fijo y hacía fotografías”, indica el fotógrafo que comenzó a construir un registro personal del territorio: la mina, el parque, las calles, la fiesta de San Pedro y la vida cotidiana que persistía pese a la crisis del carbón.

El autor describe ese proceso como un gesto intuitivo, más cercano al de quien se deja afectar por lo que encuentra que al de ejecutar un plan preconcebido.

“No tengo ninguna fórmula. Son cosas que me gatillan: cómo está constituido un grupo, la luz que les llega, un algo que lo hace”, explica.

Esta aproximación lo llevó a alejarse de la fotografía explícita de protesta que marcó su juventud: “andaba detrás de la foto de la piedra, del gas, del apaleo”, para situarse “en las orillas, en el subtexto de la historia”.

“Finalmente uno construye una historia, una narrativa. Hasta el momento en que tú lo haces y lo imprimes. De ahí se libera, y cada uno construye su propia historia”, afirma el autor.

“Mi objetivo principal es conectarme con el mundo a través de mis fotos”, sintetiza.