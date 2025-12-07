Lanzamiento del libro “Anotaciones al margen” de Eugenio Tironi

Café Literario, Parque Bustamante 50, Providencia.

Jueves 11 de diciembre – 19:00 horas.

En esta obra publicado por Editorial Hueders, Eugenio Tironi reúne reflexiones personales que ha venido anotando durante años en los márgenes de sus propios libros.

El resultado es un volumen íntimo y, al mismo tiempo, profundamente contemporáneo, que aborda temas como el capitalismo, la crisis de confianza en las instituciones, la política, las élites y el desprestigio de la democracia y la empresa. A través de estas notas, el autor invita a una mirada más comprensiva y crítica sobre el tiempo que vivimos.

Sobre el autor

Eugenio Tironi es sociólogo, ensayista, empresario y consultor. Miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, presidente de TIRONI, profesor de la Escuela de Gobierno UC y columnista de El Mercurio. Con más de tres décadas de trayectoria, se ha consolidado como una de las voces más influyentes del debate público chileno.