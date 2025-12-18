Lanzamiento del libro “Prisionera. Breves relatos de encierro”

Centro Cultural Gabriela Mistral, Sala C2, Alameda 227, Metro UC.

Sábado 20 de diciembre – 18:00 horas.

“Todos estos textos fueron escritos en la cárcel”, dice Marcela Mardones sobre Prisionera, recopilación de microcuentos que creó entre junio de 2017 y diciembre de 2022, tiempo que permaneció privada de libertad. Los primeros 11 meses de condena estuvo en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. “Ahí empecé a escribir un diario y muchísimas cartas. Mis principales actividades eran la meditación y la escritura”, recuerda de esos días sometida a un completo aislamiento en ese centro penitenciario masculino.

Después fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino Santiago, donde se integró a los talleres de telar, orfebrería, teatro y, al finalizarlos, solicitó el taller de literatura.

“Una vez la profe llegó con un buzón y teníamos que escribir cartas a destinatarios reales o no, de la actualidad o del pasado. Ahí empecé a mezclar realidad y ficción”, cuenta sobre ese espacio de reinserción.

En 2018 obtuvo el primer lugar y una mención honrosa en el concurso Mi cuento es historia de microcuentos carcelarios, relatos que son parte de esta publicación: la primera historia, El vuelo, es sobre una mujer parricida; la segunda, Majestuosa y blanca, tiene a la Cordillera de los Andes como hilo conductor de etapas de su vida. “Me emocioné y me la empecé a creer. Participé en otros concursos y nunca más gané nada, pero seguí y en ese ejercicio encontré que me resultaba lo del microcuento. Me gusta tener una idea y lograr plasmarla en pocas palabras, como fotografiar un momento, una escena”, explica.

“Mis primeras lectoras fueron mis compañeras de sección, mis historias eran suyas”, relata sobre sus severas críticas literarias. “¿Y qué queríai que hiciera? -le dice Flor a su hermano cuando él reclama por teléfono desde el Sename, por haber caído presa y haberlo dejado solo”, se lee en un cuento.

Hoy escribe y trabaja en su casa acompañada de sus hijos y gatos, la esperada libertad es aún condicional, su deuda con la sociedad por su participación en el caso de Jaime Guzmán -senador e ideólogo de la dictadura cívico militar- que realizó en 1991 el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), no ha terminado.

Sobre el recibimiento de “Prisionera”, Marcela adelanta: “Algunas personas van a leer buscando a la ex militante o referencias del Frente, que van a encontrar muy poco. Aquí hay relatos que comparten intimidad, empatía y compasión por cada mujer enfrentada a la realidad de las cárceles de nuestro país. Porque lo que ha definido mi vida hasta ahora y lo seguirá haciendo, es tener una profunda y genuina sensibilidad por los otros”.

Sobre la autora:

Marcela Mardones Rojas nació en Santiago de Chile en 1966. Estudió Pedagogía en Educación Gral. Básica en la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre los años 1987 y 1990. En 1992 emigró a México donde se desempeñó como correctora de estilo en diferentes publicaciones locales de San Miguel de Allende.

El año 2017 retornó a Chile y pasó los siguientes cinco años y medio privada de libertad en el Centro Penitenciario Femenino Santiago participando en el Taller de Literatura, espacio en el que desarrolló sus habilidades literarias.

En 2018 obtuvo el primer lugar con el relato “El vuelo” y una mención honrosa por “Majestuosa y blanca” en el concurso Mi cuento es historia de microcuentos carcelarios. En 2023 retomó su trabajo como correctora de estilo y colaboradora en la revista Fábrica de letras, desde el Centro Cultural Letras Públicas.