Golpe bajo a economías creativas: sector que más empleos genera en Cultura padece recorte del 62%

Gran polémica causó hace algunos días la intervención del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, en un evento sobre economías creativas en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

“Desde el Estado, fortalecer este sector es una decisión estratégica. Implica no solo apoyar, sino también articular, facilitar y generar condiciones para que el ecosistema creativo se desarrolle con sostenibilidad. Porque lo que se proyecta en el tiempo genera un impacto duradero en las sociedades y deja huella. Programas como Aurora Conecta apuntan precisamente a eso: a fortalecer empresas, consolidar capacidades y llevar nuestro talento más allá de nuestras fronteras”, dijo el ministro en la ocasión.

Sin embargo, Undurraga fue increpado por varios asistentes en medio de los ajustes que ha sufrido el sector, los que han afectado no solo el lugar desde el cual hablaba –el GAM, cuya ampliación fue suspendida por el gobierno del Presidente José Antonio Kast–, sino también el propio Programa de Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos del ministerio, que sufrió un recorte de -62,8%, según un reporte del Observatorio de Políticas Culturales (OPC).

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La instancia era la inauguración de la primera versión de Aurora Conecta: Encuentro de Industrias Creativas Culturales, impulsado por el Ministerio de las Culturas y por la incubadora de negocios Innovo USACH.

Contaba con exponentes como Gabriel Osorio, director de “Historia de un Oso”; Raúl Vilches, jefe de Industrias Creativas en ProChile; Patricia Lobos, encargada de Artes Escénicas y Danza en la Cancillería; y Octavio Gana, codirector de Delight Lab.

“Este encuentro permitió reunir distintas miradas y experiencias del ecosistema creativo, generando nuevas conexiones y espacios de colaboración entre proyectos de todo el país”, señalaron tras el evento desde Innovo USACH.

Definición

Actualmente, las industrias creativas representan el 2,2% del PIB y generan alrededor de 150 mil empleos en el país, según ProChile. Si en 2025 en PIB fue de US$ 355.346 millones (Banco Central), ese porcentaje representa unos US$ 7.800 millones.

Según la definición del Ministerio de las Culturas, el concepto de economía creativa “aparece como una mirada ampliada de las actividades creativas donde se reconoce su aporte a la generación de trabajos y su contribución, en muchos casos creciente, a la economía de un país”.

En el caso de Chile y, en específico, del Ministerio de las Culturas, la Economía Creativa es abordada desde la perspectiva propuesta por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), donde se incluyen actividades que poseen el “potencial de fomentar el crecimiento económico, la creación de empleos y ganancias de exportación y, a la vez, promover la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano”.

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Secretaría a cargo

La periodista Camila Gallardo, egresada de la UDP, es actualmente la secretaría ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas.

Gallardo está en la cartera desde 2010, habiéndose desempeñado en Coordinación Transversal de Fomento (2010 a 2026), secretaria ejecutiva Consejo de Fomento de la Música Nacional (2018-2026), según su red LinkedIn.

La entidad busca generar iniciativas que fomenten el desarrollo de la gobernanza, el flujo de bienes y profesionales, así como también el desarrollo sostenible, tres áreas recomendadas por Unesco, según información oficial.

Los sectores donde se aplican estos ejes de trabajo son, a su vez, las áreas artísticas y culturales que son fomentadas por el Mincap, esto es, los sectores de las Artes Escénicas, Artesanía, Audiovisual, Libro y Editorial, Música, Artes Visuales, Diseño y Arquitectura.

El caso Aurora

En el caso del GAM, Aurora es una iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas junto a la Incubadora de Negocios Innovo USACH, que busca fortalecer la madurez y sostenibilidad de empresas creativas chilenas mediante un proceso de incubación y aceleración híbrido, según el sitio oficial.

“Programas como Aurora son parte de la Estrategia Nacional de Economía Creativa, a través de la que se busca impulsar la profesionalización, promoción y sostenibilidad del sector, contribuyendo al fortalecimiento del emprendimiento creativo tanto a nivel local, regional y nacional, con perspectiva internacional”, señalan desde la cartera.

“Así, se dinamiza al sector, vinculándolo a otros sectores económicos, fomentando la generación de empleo, innovación y crecimiento, así como también el fortalecimiento de la identidad, cohesión social y nuevas formas de pensar”.

El programa seleccionó dos generaciones de empresas (25 cada una) para un acompañamiento intensivo que integre formación, asesoría técnica y mentorías.

El 6 de mayo, cuando ocurrió la polémica, se materializó el “Encuentro de Activación”, una instancia pública para conectar con el ecosistema, presentar el proyecto y generar redes de colaboración.

“Durante mucho tiempo las industrias creativas fueron vistas solo desde su dimensión cultural, pero hoy son también un motor de innovación, empleo y desarrollo económico. En un contexto donde el país busca diversificar su matriz productiva, desde la Usach y nuestra incubadora –tras más de 18 años trabajando con emprendimientos de base científico-tecnológica– decidimos apostar por este sector, que hoy aporta entre un 2% y un 2,5% del PIB, genera más del 5% del empleo y registra cifras récord de exportación”, dice Leonidas Ibarra, director de Innovación y Emprendimiento Usach.

“Aurora nace justamente para ayudar a desbloquear ese potencial, acompañando a las empresas culturales y creativas en su profesionalización, fortaleciendo su gestión, estrategia, innovación e integración tecnológica, además de conectarlas con actores de otros sectores y mercados internacionales. Lo relevante es que existe un ecosistema creativo diverso y sofisticado en todo Chile, con capacidades reales de impacto económico, territorial y cultural”.

En su primer año de ejecución, Aurora habrá realizado más de 250 sesiones de acompañamiento técnico y estratégico, además de diagnósticos personalizados, mentorías, espacios de networking y seis talleres abiertos al ecosistema creativo nacional, promoviendo también la vinculación de las empresas con instituciones públicas, actores privados y sus respectivos territorios.

Reclamo

Una de las personas que increparon a Undurraga, Claudio Farías, pertenece a EDUARTE, una compañía de educación y entretenimiento que es uno de los 50 emprendimientos culturales que componen la primera generación de Aurora.

Según la información oficial, EDUARTE es una agrupación chilena con más de 15 años de trayectoria dedicada a la creación, programación y circulación de experiencias escénicas educativas.

A través del teatro, la mediación artística y la asesoría pedagógica, desarrolla soluciones culturales integrales para instituciones, comunidades y territorios, promoviendo el acceso equitativo a las artes como herramienta de desarrollo social.

“Decidí ir porque era una de las acciones contempladas en el programa y porque representaba un espacio para generar alianzas y cooperación con otros emprendedores, en el marco de la jornada de encuentro de la industria”, cuenta a El Mostrador.

Farías es director de artes escénicas para la infancia, gestor cultural y fundador de EDUARTE, cultor del teatro tradicional de títeres, reconocido por SIGPA (Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial). Se dedica a tiempo completo a la gestión de su compañía EDUARTE, es parte de la Red de Titiriteros Chilenos, actualmente está trabajando con las compañías Elige Teatro, La ruta de la Memoria y Teatro Iris en la “Comparsa de Muertos”, y es uno de los integrantes de la Cooperativa de Vivienda Casaartista.

“Me pronuncié porque no es posible que vivan en la impunidad, sin explicar a la ciudadanía sus decisiones. Imagina la incongruencia: el ministerio detuvo la construcción de la segunda etapa del GAM, pero el ministro asiste a un encuentro de economía creativa a hablar sobre fortalecimiento del sector… ¡en el mismo GAM! ¿Es lógico?”, comenta.

“Y no es solo él; gran parte de la clase política está llena de asesores que nos cuestan millones, pero no hay trabajo de campo. No están comunicados con la ciudadanía, con sus votantes. Yo les pregunto a quienes leen: ¿se ha comunicado con usted alguna vez el diputado de su distrito para dialogar sobre sus votaciones? Anulan, se abstienen y deciden sin considerar a quienes votaron por ellos, y no estamos para ‘amarillismos’, menos cuando se gobierna solo para un sector y es el país completo el que paga los sueldos de personas que no defienden los derechos de la comunidad, en este caso, los derechos culturales”.

Impacto de los recortes

La compañía EDUARTE ha sido una de las tantas afectadas por los recortes. Muchos de los programas que se están recortando la han contratado para funciones y talleres durante años.

Por lo tanto, le afecta directamente, al disminuir las oportunidades de generar empleo para Farías y para los 18 artistas y pedagogos que componen la organización.

“Estos recortes dañan el derecho fundamental de la ciudadanía a la cultura. En nuestra compañía trabajamos en el sector sur de la capital, donde el acceso gratuito es posible gracias a los programas que hoy se ven afectados. Si el fondo desaparece, el beneficio para el vecino y la vecina también. El ministerio no puede pretender que este ataque a la democratización cultural pase desapercibido”, recalca Farías.

Sin embargo, desde el ministerio insisten en que se trata de recortes necesarios.

“El ajuste responde a un escenario fiscal que obliga a todos los ministerios a actuar con responsabilidad en el uso de los recursos públicos. En ese contexto, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio no queda ajeno a un esfuerzo transversal del Estado por resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, indicó una fuente de dicha entidad.

Y agregó que los recursos que ya están comprometidos no se verán afectados por el reajuste, dando cumplimiento a estas entregas en los plazos establecidos.