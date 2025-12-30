Festival de Cine de Ñuble

Teatro Municipal, Calle 18 de septiembre 590, Chillán.

13 al 17 de enero.

Entrada liberada. Las entradas estarán disponibles en las boleterías del Teatro Municipal de Chillán y en la plataforma TOLIV.

Con una propuesta de acceso gratuito, rescate patrimonial y descentralización cultural, el 7° Festival de Cine Nacional de Ñuble se realizará entre el 13 y el 17 de enero de 2026, el que es una fiesta del Cine Chileno, pues llega con películas del año, que son estrenos, que no se han visto en la región. Este certamen genera un espacio para ello. Así, se trata de uno de los encuentros audiovisuales más relevantes del país.

El certamen tendrá como sede principal el Teatro Municipal de Chillán, el que se acondiciona con los más altos estándares de exhibición: proyección DCP, sonido envolvente y el apoyo técnico de un aliado histórico, el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia (CPCV); convirtiéndose en una moderna sala de cine con capacidad para unas 1.200 personas. Pero además, el certamen extenderá su programación a distintas comunas de la región que no cuentan con salas ni infraestructura cinematográfica, acercando el cine chileno a públicos que históricamente han quedado fuera de los circuitos tradicionales de exhibición.

Uno de los grandes hitos de esta edición será la exhibición de “El Húsar de la Muerte”, de Pedro Sienna, en la sección Panorama Nacional. A cien años de su estreno (1925), esta obra fundamental del cine chileno —reconocida como Patrimonio Documental de la Humanidad por la UNESCO— llegará a Ñuble en una versión restaurada en 4K, gracias a la Cineteca de la Universidad de Chile, permitiendo que nuevas generaciones accedan a un clásico fundacional en condiciones técnicas de primer nivel.

La sección Panorama Nacional también incluye “La Ola”, la novena película de Sebastián Lelio, uno de los realizadores chilenos más influyentes a nivel internacional y ganador del Oscar por Una mujer fantástica, y “Matapanki”, ópera prima de Diego “Mapache” Fuentes, que marca una nueva voz dentro del cine nacional contemporáneo.

El certamen es una verdadera Fiesta del Cine Chileno. “Es un festival joven y único en su tipo, compiten películas chilenas del año y acuden realizadores y elencos y se genera diálogo con la comunidad. Este festival existe para que el cine chileno no se quede en Santiago ni en los circuitos tradicionales. Queremos que las películas viajen, que se encuentren con personas que muchas veces no tienen acceso a una sala de cine y que ese encuentro sea una experiencia cultural significativa, cercana y gratuita para las comunidades”, afirmó Tomás Alzamora, director del Festival de Cine Nacional de Ñuble.

La película inaugural será “Me rompiste el corazón”, de Boris Quercia, un relato íntimo y melancólico sobre la historia de amor entre Roberto Parra y la Negra Ester. La función se realizará el martes 13 de enero, a las 20:00 horas, en la Gran Sala del Teatro Municipal de Chillán, y contará con la presentación de sus protagonistas Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky.

La clausura estará a cargo de “La misteriosa mirada del flamenco”, de Diego Céspedes, película ganadora del Gran Premio del Jurado de Un Certain Regard en el Festival de Cannes 2025, que se exhibirá el sábado 17 de enero, a las 20:00 horas, en el mismo recinto.

La Competencia Oficial reunirá 24 películas, distribuidas en 6 largometrajes y 18 cortometrajes, que competirán por los premios a Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje, Mejor Cortometraje de Escuelas de Cine y Premio del Público, que es el más importante del certamen. El certamen entregará más de $3 millones en premios, y por tercer año consecutivo Sony Alpha presentará la Competencia Nacional de Escuelas de Cine, cuyo corto ganador recibirá una cámara cinematográfica Sony FX30. Además, las y los ganadores de las distintas categorías, recibirán “La Camarógrafa de Ñuble”, una figura única de greda, que simboliza la identidad local y la maestría alfarera, hecha en greda negra.

El festival también incluirá la muestra no competitiva Hecho en Ñuble, dedicada a obras realizadas en la región, junto a una programación especial para niños y familias, pensada para fomentar el vínculo con el cine desde temprana edad.

Uno de los ejes centrales del encuentro será la sección Cine al aire libre, que llevará funciones gratuitas a comunas como San Gregorio, Chacay, Cobquecura, San Fabián y Quillón, con exhibiciones de títulos como “Me rompiste el corazón”, “Denominación de Origen” y “31 minutos: la película”, muchas de ellas con la presencia de sus realizadores y protagonistas.

Entre el 13 y el 17 de enero se desarrollará además Confluencias, espacio de formación que reunirá a realizadores y productores en el Laboratorio de Óperas Primas y el Laboratorio de Documental Regional, con talleres y asesorías personalizadas a cargo de destacados profesionales del sector audiovisual chileno.

Todas las exhibiciones del Festival de Cine Nacional de Ñuble son gratuitas. Las entradas estarán disponibles en las boleterías del Teatro Municipal de Chillán y en la plataforma TOLIV.

El certamen es financiado por el Fondo Audiovisual, Convocatoria 2025, y cuenta con el patrocinio de la Municipalidad de Chillán y la Corporación Cultural Municipal de Chillán.