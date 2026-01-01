7º edición del Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido

Parque Cultural de Valparaíso, Cárcel 471, Valparaíso.

5 al 10 de enero.

Entrada liberada.

En 2026, la ciudad de Valparaíso será escenario de la próxima versión del Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido (ELTO), uno de los eventos más relevantes a nivel internacional para quienes trabajan desde el arte y el teatro con perspectiva crítica, comunitaria y transformadora.

El evento, que cuenta con el respaldo oficial de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso, tendrá como sede principal al Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel donde se exhibirán obras provenientes de México, Colombia, Brasil (2), Argentina y Chile. Todas con entrada liberada y para todas las edades.

Desde su 1º edición en 2010 ELTO profundiza en el uso del teatro como herramienta de diálogo, participación política y acción territorial, promoviendo la transformación social desde las artes escénicas; ya que tiene su génesis en la metodología del Teatro del Oprimido, que Augusto Boal (1931–2009) desarrolló durante la coyuntura de la renovación cultural en torno a la práctica de estas artes como una actividad para mejorar la vida social de grupos de personas desfavorecidas, todo esto en el Brasil de los ‘70. Boal propuso subvertir radicalmente las convenciones que dominan el mundo de la representación, transformando al espectador en protagonista para que pueda preparar acciones reales que le conduzcan a la propia liberación.

Esta 7º edición del ELTO cuenta con la coordinación de más de 40 agrupaciones de 13 países, incluyendo Brasil, Argentina, México, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, y la participación especial provenientes desde España, Portugal y Mozambique. Se espera la presentación de obras teatrales, talleres, charlas y exposiciones, abordando la metodología del Teatro del Oprimido en toda su riqueza y diversidad.

Las actividades de ELTO 2026 serán libres y gratuitas, con funciones teatrales en distintos puntos de la ciudad, en colaboración con centros culturales y comunitarios como el Centro Comunitario Las Cañas, Las Huaitecas, Patio Sócrates en Cerro Cordillera, Sitio Eriazo, Valparaíso Profundo, entre otros espacios.

Programación en el PCdV – Ex Cárcel

Lunes 5 de enero / 17:30 hrs. / Lugar: Teatro del Parque

Montaje: O Pregador – Teatro Foro Antirracista

Compañía: Centro do teatro do oprimido CTO Bahía (Brasil)

Martes 6 de enero / 18:00 hrs. / Lugar: Sala Estudio

Montaje: Mujer / Cuerpo / Memoria

Compañía: Semillero Creativo de Teatro – Actopan (México)

Miércoles 7 de enero / 18:00 hrs. / Lugar: Sala Estudio

Montaje: Animita

Compañía: Sinestesia – Escuela de Teatro de las Personas Oprimidas (Chile)

Jueves 8 de enero / 18:00 hrs. / Lugar: Sala Estudio

Montaje: Balaio de Gado

Compañía: Grupo Levante de Teatro do Oprimido (Brasil)

Viernes 9 de enero / 18:00 hrs. / Lugar: Sala Estudio

Montaje:Obligada a Sonreír

Compañía: Incómodas (Argentina)

Sábado 10 de enero / 18:00 hrs. / Lugar: Sala Estudio

Montaje: Algo va a cambiar

Compañía: La Vaina, Colectivo Creativo (Colombia)