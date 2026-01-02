Obra “La ciudad sin ti”

Nescafé de las Artes, Manuel Montt 032, Providencia.

Miércoles 28 de enero – 20:00 horas.

Entradas en Ticketmaster.

Protagonizada por Claudia Pérez, Daniela Gala, Claudia Vergara, José Luis Aguilera y Mario Soto Oliva, la entrañable obra nuevamente revivirá, a modo de homenaje, destacadas crónicas del célebre escritor chileno Pedro Lemebel (fallecido el 22 de enero de 2015) al compás de música original compuesta por Manuel García.

“A 11 años de la muerte de Pedro sentimos que es muy importante mostrar esta obra a las nuevas generaciones tanto por sus letras, sus temas, como por sus metáforas… su desbaratada cabeza. Reestrenar ‘La ciudad sin ti’ año a año genera entre sus amigos una especie de rito, una romería, para volver a escucharlo, leerlo, verlo, porque Pedro decía lo que muchos queremos decir. Y también hay un dejo de tristeza, porque sin él la ciudad es más triste, menos luminosa, graciosa, crítica”, reflexiona Claudia Pérez.

De esta forma “La ciudad sin ti” volverá a exponer parte de las analíticas e hilarantes crónicas del escritor, entre estas “Del Carmen bella flor”, “Memorias del quiltraje urbano” y “El informe Rettig”, plasmando así una certera radiografía sobre el Chile de los últimos 20 años; una obra que desde su estreno en 2015 ha interpelado a más de 50 mil espectadores sobre discriminación, disidencias sexuales, ambición y machismo.

Ficha artística:

Duración aproximada: 90 minutos

Basada en una selección de crónicas de Pedro Lemebel

Adaptación y dirección: Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz

Música original: Manuel García

Elenco: Claudia Vergara, Claudia Pérez, José Luis Aguilera, Mario Soto Oliva, Daniela Gala

Diseño integral: Laura Gandarillas

Musicalización y voces: Hans Horta y Roberto Gacitúa