Festival de Teatro UNIACC

Casa Central UNIACC, Av. Salvador 1200, Providencia.

5 al 23 de enero.

Con una nutrida programación artística y cultural, la Escuela de Teatro y Comunicación Escénica de la Universidad UNIACC celebrará durante todo enero sus 40 años de trayectoria con un festival de teatro abierto a la comunidad, concebido como un espacio de encuentro entre creación artística, formación académica y vínculo territorial.

Con la participación de referentes del teatro chileno y de la formación escénica a nivel nacional, como Ana Reeves y Claudia di Girolamo, el festival —que se desarrollará en la casa central entre el 5 y el 23 de enero— pone en valor el vínculo entre trayectoria artística y nuevas generaciones, integrando montajes, talleres y espacios de reflexión que dan cuenta del aporte histórico de la Escuela al desarrollo de las artes escénicas en el país.

El festival se inaugurará el lunes 5 de enero a las 19:00 horas con Por sospecha, de Luis Rivano, y se extenderá durante enero con una variada programación que combina montajes escénicos, lecturas dramatizadas y actividades formativas.

Entre las obras destacan El inspector de Nikolái Gogol, junto a lecturas de textos de Juan Radrigán, Isidora Aguirre, Guillermo Calderón, Javier Daulte y una propuesta inspirada en la poesía de Gabriela Mistral. A ello se suma el Seminario Internacional de Puesta en Escena, orientado a estudiantes y profesionales, y talleres de Teatro Método Suzuki, impartidos por docentes especializados. El encuentro culminará los días 22 y 23 de enero con Fuera de norma, montaje basado en textos de William Shakespeare, bajo la dirección de Claudia di Girolamo.