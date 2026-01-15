Presentación del libro “Manual para salir de la crisis”

Viernes 16 de enero a las 15.20 horas

Como parte de las actividades de la Fundación Encuentros Futuros, la periodista Andrea Arístegui, junto al doctor en Estudios Americanos Gonzalo Montaner, realizarán un conversatorio donde comentarán su último libro “Manual para salir de la crisis. 17 voces y propuestas en un Chile polarizado” junto al abogado y doctor en filosofía política y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio y al cientista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Cassinelli.

El texto, publicado en diciembre pasado, ha tenido una gran aceptación del público y busca enriquecer el debate público. Para ello, reunieron miradas diversas para reflexionar sobre los principales desafíos de Chile —democracia, seguridad, justicia, corrupción, desigualdad e institucionalidad— y lo vincularon con la ciencia y a la técnica en un trabajo que entrega propuestas concretas al país. Se trata de un ejercicio de análisis lúcido y plural sobre la encrucijada política, económica y social que atraviesa Chile, y busca abrir un espacio de conversación informado y constructivo sobre el futuro del país.

Manual para salir de la crisis convoca a diecisiete destacados expertos de diversas disciplinas, quienes ofrecen miradas complementarias e ideas sobre los desafíos que enfrenta Chile. Entre ellos se encuentran los premios nacionales José Maza, Agustín Squella y César Ross, además de destacados profesionales, tales como los periodistas Consuelo Saavedra, Paz Milet y Rodrigo Browne y los cientistas políticos y filósofos Diana Aurenque, Juan Pablo Luna, Aldo Cassinelli y Cristóbal Bellolio. También expertos en seguridad como Lucía Dammert, Pablo Zeballos, John Griffiths y Pía Greene, a quienes se suman reconocidos abogados como Patricia Muñoz, Carlos Gajardo y Francisco Cox.

Al respecto, el politólogo Cristóbal Bellolio expresa que el libro y el Congreso Futuro se conectan por esa urgencia y necesidad de retomar esa sana costumbre de generar espacios de diálogo y afecto cívico: “es el poder disentir sin transformar en monstruos a mis adversarios”. A esta reflexión se suma Gonzalo Montaner, coautor del texto, quien califica como un honor haber sido invitados al evento debido a que “creo que se valora la idea de interrelacionar distintas disciplinas como la ciencia, la filosofía o las ciencias sociales, pero desde una perspectiva de diálogo y propuesta concretas para el país y, quizás en algún sentido, también para la humanidad”.

El conversatorio organizado por la Fundación Encuentros Futuros se realizará el viernes 16 de enero a las 15.20 horas en la Sala Multimedia 2 del Centro Cultural CEINA, Arturo Prat 33, comuna de Santiago.