Os Garotin aterriza en Chile con su fusión de soul, MPM, R&B y pop

Fechas: viernes 23 de enero

Horario: 20.00 horas

Valores: 18.000 a 42.000 pesos (20% descto. para socios Com. de las Artes)

Ventas: en boletería teatro y a través del sistema Ticketmaster

En el contexto de la trigésima tercera versión del Festival Internacional Teatro a Mil, presentará a la banda brasileña Os Garotin con imperdible concierto el viernes 23 de enero.

Reconocidos por la crítica y el público, Os Garotin combina soul, R&B, MPB y pop dialogando con la memoria de los bailes blacks, la potencia de culturas periféricas y la frescura de la música popular, para transformarse en una de las bandas revelación de la nueva música brasileña con un lenguaje propio, moderno, además de vibrante.

Provenientes de Río de Janeiro, e integrado por Anchietx, Cupertino y Leo Guima, Os Garotin alcanzó proyección internacional al recibir tres nominaciones al Grammy Latino 2024, así como obtener el premio a Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa con “Os garotin de Sâo Gonçalo”, al tiempo de presentarse en escenarios emblemáticos como Rock in Rio, The Town, Afropunk y Circo Voador.

Sus shows son experiencias sensoriales que combinan performance, emoción e identidad brasileña en su máxima expresión.

