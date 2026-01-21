“Letargo” presenta su edición 005: fotografía, memoria y pensamiento visual contemporáneo

Lanzamiento revista Letargo

Jueves 22 de enero a las 19.30 horas Ramón Carnicer 65, Providencia

Letargo Editorial anuncia el lanzamiento de la edición 005 de Letargo Revista, una publicación chilena dedicada a la fotografía contemporánea y al cruce entre imagen, pensamiento y sociedad. El lanzamiento se realizará el jueves 22 de enero a las 19:30 horas en La Inquieta Librería (Ramón Carnicer 65, Providencia).

Letargo Editorial es un proyecto chileno independiente fundado en 2020, dedicado a la difusión de la fotografía contemporánea y la reflexión en torno a la cultura visual. Su trabajo abarca la publicación de la revista Letargo, la edición de fotolibros y la producción de un podcast, conformando un espacio editorial que cruza imagen, pensamiento crítico y creación contemporánea desde una perspectiva autoral y cultural.

Esta nueva edición consolida la línea editorial de Letargo como un proyecto independiente de alcance nacional, enfocado en comprender la fotografía no solo como registro, sino como una forma de pensamiento, experiencia y posicionamiento frente al mundo. La revista reúne entrevistas, ensayos visuales, reseñas y textos críticos que abordan temas como la memoria, la biografía, el archivo, el territorio y las transformaciones contemporáneas de la imagen.

El número incluye una extensa entrevista al fotógrafo Manuel Castillo, donde reflexiona sobre la fotografía como proceso introspectivo y espiritual, además de trabajos y textos dedicados a Hans Castro León, Fernanda Venegas y Josefa Díaz, cuyas obras exploran distintas formas de habitar la imagen desde lo íntimo, lo cotidiano y lo intuitivo.

Uno de los ejes centrales de la edición es el fotolibro “Un cauce interminable” de Matías Poblete, un trabajo que articula fotografía, archivo y memoria en torno a tres historias de mujeres marcadas por décadas de lucha contra la impunidad. A esto se suma el ensayo crítico de Martín Bollati, que reflexiona sobre las relaciones entre imágenes, lectura visual e inteligencia artificial en el contexto contemporáneo.

Con esta edición, Letargo reafirma su interés por abrir espacios de reflexión en torno a la imagen y su circulación, proponiendo una mirada crítica sobre el presente y sobre los modos en que la fotografía construye sentido en nuestra cultura visual.