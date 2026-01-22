Festival Fiebre de Cumbia en Centro de Eventos Munich

Sábado 24 de enero

Este fin de semana se llevará a cabo la celebración de los 15 años del festival Fiebre de Cumbia, uno de los más esperados de música tropical del año, que se realizará en Centro de Eventos Munich.

El evento promete entregar una explosión de ritmos y energía que se extenderá por más de 10 horas con un importante cartel de artistas. Amar Azul, Damas Gratis, Santa Feria, Sonora Malecón, Alegría, Agrupación Marilyn, La Combo Tortuga, Garras de Amor, Movimiento Original, Los Pincheiras del Sur, Calle Mambo, La Zaga, Pablo Pesadilla, y Zero, junto con el reconocido DJ Lito, darán vida a esta jornada.

El festival dirigido a los amantes de la cumbia, abrirá sus puertas a las 11:00 AM para iniciar a las 11:40 horas con la presentación de La Zaga, y finalizará a las 00:00 horas con el esperado show de Amar Azul.

La producción del evento además anunciará en las próximas horas, a través de sus redes sociales, la forma de ayuda a los damnificados por los incendios en la región del Biobío, para quienes asistan puedan aportar. Últimas entradas están disponibles a través de passline.