Teatro Biobío refuerza acciones solidarias y destina su cartelera semanal a la recaudación de fondos

Entre el 28 y el 31 de enero

En el contexto de la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a diversas comunas de la Región del Biobío, la comunidad artística se ha articulado para desplegar acciones culturales en apoyo a las comunidades afectadas. Entre el miércoles 28 y el sábado 31 de enero, las dos salas de Teatro Biobío contarán con programación de artes escénicas –con la participación de compañías locales, nacionales e internacionales– y cine nacional para públicos diversos, cuya recaudación por venta de entradas se destinará a apoyar a comunidades afectadas por los incendios.

“Ofrecer programación artística en este contexto permite articular un apoyo directo a las familias afectadas, a través de la recaudación de recursos, que luego traspasaremos a instituciones con las competencias para su manejo adecuado y transparente. También es una forma de articular a la comunidad que quiere hacer sus aportes –que en este caso pueden ser entre los $3.000 y los $10.000–, a la vez que las funciones en sí mismas son un espacio de unión y contención para quienes vivimos en la Región”, comenta Manuel Ubilla, director de programación y marketing de Teatro Biobío.

El jueves 29, a las 19:00 horas, la Sala de Cámara tendrá Póstuma, la obra del argentino Ignacio Tamagno programada en el marco del Festival Santiago Off, que será protagonizada por Freddy Araya.

El fin de semana también tendrá una nutrida programación. El viernes 30, a las 19:30 horas, la compañía local Colectivo Incorpórea presentará La evidencia en la Sala de Cámara, obra que entrelaza danza, diseño sonoro y escénico con materialidades residuales. El sábado 31, en tanto, habrá funciones por partida doble: en la Sala Principal, a las 17:00 horas, se proyectará la película familiar Nahuel y el libro mágico, de Germán Acuña, que relata las aventuras de un niño en la isla de Chiloé. A las 19:00 horas, en la Sala de Cámara, se presentará 4.200 km, de la compañía valenciana Teatro de lo Inestable que regresa a Teatro Biobío con una obra que habla sobre las ballenas.

Estas acciones artísticas se enmarcan en la campaña “Todo Suma”, que incluyó una función a beneficio de Freire, la epopeya de las provincias –producción de Teatro Biobío junto a Tryo Teatro Banda– en CEINA, en el marco de Santiago a Mil, además de la difusión de información de utilidad para la ciudadanía a través de las redes sociales de Teatro Biobío y de la recolección de materiales recreativos para niños y niñas afectados por la emergencia. Hasta el viernes 30 de enero, entre las 10:00 y las 18:00 horas, se estarán recibiendo kits con blocks pequeños, set de lápices de 12 colores, sacapuntas, gomas y libros para colorear. Además, ya está confirmada una función a beneficio de uno de los títulos favoritos de los públicos de Teatro Biobío, La pérgola de las flores, en la producción de la compañía El Retorno Biobío. La obra de Isidora Aguirre, que en 2025 congregó a más de 3 mil personas, tendrá una función el sábado 28 de febrero, a las 19:00 horas, en la Sala Principal.

“Tenemos una gran comunidad digital y quisimos colaborar con las autoridades en la difusión de información oficial. Además, pusimos un foco especial en las infancias porque en nuestra actividad habitual vemos el impacto positivo de la cultura en las vidas de niños, niñas y jóvenes, por lo tanto, ofrecer espacios de encuentro en torno a la creatividad, en este contexto, es una forma de contener a los más chicos y de que puedan expresar sus vivencias y emociones, además de apoyar a las familias. Sabemos que esta es una situación de emergencia compleja, que requerirá de más acciones durante el año. Por eso, ya estamos adecuando nuestra planificación para seguir aportando desde nuestro quehacer. Un teatro se debe a la ciudadanía y ahí estaremos para las comunidades que lo necesiten”, afirma Manuel Ubilla, director de programación y marketing de Teatro Biobío.