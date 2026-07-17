Ramón Cavieres: megarreforma es un triunfo legislativo, “en lo político está por verse”

El resultado de la votación en el Senado de la megarreforma, que tras una maratónica jornada vio aprobada la iniciativa del Gobierno, despierta dudas por su sostenibilidad política. Y es que, a pesar de la victoria de La Moneda, el estrecho margen (de 26 votos a favor contra 24, sin respaldo en la oposición) sería un eco de los problemas de respaldo público por los que cruza la administración de José Antonio Kast.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler, conversamos con el director ejecutivo de Activa Research, Ramón Cavieres, quien reconoció en la jornada del miércoles (y la madrugada del jueves) una victoria en lo legislativo de corto plazo, mas no en lo político.

“En lo legislativo sí es un triunfo, aunque fuera con lo justo. En lo político, está por verse el impacto en el crecimiento y desempleo a mediano y largo plazo (…) El ministro [Jorge] Quiroz es el peor evaluado por la ciudadanía. El “bencinazo” no fue solo un alza de precios, sino un shock que cambió brutalmente el estado de ánimo de la ciudadanía, que venía con una perspectiva positiva. La figura del ministro representa ese shock. No sé si la ciudadanía percibe esto como un triunfo político, porque un alza o rebaja tributaria no le impacta directamente en el corto plazo .

En cualquier escenario, Cavieres sostuvo que es difícil proyectar el impacto de la desafección de la ciudadanía por el Gobierno, computando tanto la aprobación en el Senado de la megarreforma y los impactos de los primeros meses. Sin embargo, sí reparó en el apoyo real del Presidente José Antonio Kast, que difiere del que lo llevó a La Moneda.

“El Presidente asumió con un 58 % de votación, una votación muy particular, que tiene que ver con la segunda vuelta, lo cual no significa adhesión al Presidente como tal, digamos. La adhesión del presidente está en 27 puntos, en lo que sacó en primera vuelta. Hoy día está con 30 % de aprobación. Es bastante probable que en las próximas semanas (…) esté quizá un poco más bajo el 30 %. Ha perdido confianza, tiene una desconfianza del 54 %. Ha perdido adherencia política en términos de que tiene menos partidarios como gobierno”, añadió el ingeniero.

Desglosando lo anterior, Cavieres sostuvo que las grietas en las encuestas del Gobierno son dos, y que pasan desde hechos concretos hasta críticas sistémicas: “El ‘bencinazo’ generó un shock de opinión pública, un cambio del estado de ánimo. Eso fue muy relevante en la opinión pública, pero al poco andar hay un desencanto con respecto a las expectativas que tienen que ver con el manejo de la delincuencia. Eran los dos grandes temas, y también el tema de la economía. Pero el tema del control de la delincuencia, que era el gran ancla de la campaña electoral del Presidente José Antonio Kast, al poco andar la ciudadanía se va dando cuenta de que las cosas no son tan simples de solución. Y esa masa poblacional ya se desencantó con el Gobierno“.

En esa línea, Cavieres aseguró que el éxito del Gobierno en el corto plazo pasará por el control tanto de la delincuencia como de la situación económica. “El tema tributario creo que no va a ser un tema que le va a alcanzar una (…) Si esto se implementa como tal, eso va a ser una cosa a mediano y largo plazo. Eso no va a tener impacto hoy en día en la ciudadanía“, añadió, sumando a que el cambio de ánimo por la megarreforma se sentiría principalmente en los sectores empresariales, mas no en el amplio de la población.