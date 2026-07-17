Ministro de Grange hace balance de movilidad en la RM y hace llamado a evitar desplazamientos

Las intensas lluvias que han caído sobre la Región Metropolitana en las últimas 24 horas, en el marco de un extenso sistema frontal que afecta a gran parte del país, ya provocan dificultades en el tránsito y obligan a ajustes en los servicios de transporte. El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, entregó un balance de la situación y reiteró el llamado a la precaución. Respecto al funcionamiento del transporte público, la autoridad reconoció que, si bien se mantiene operativo, “hay dificultades“.

“Hay algunos caminos específicos que han implicado rerruteos de buses hoy día en la mañana”, afirmó en conversación con Tele13 Radio. En cuanto a Metro de Santiago, detalló que “funciona con una velocidad un poco menor, esperemos que no haya interrupciones adicionales generadas por el sistema de lluvia”.

Respecto del servicio de Tren Nos, señaló que “también está operando con relativa normalidad. En este caso no ha habido, hasta el momento, fenómenos que alteren en forma sustantiva, no obstante el nivel de oferta en términos agregados se ha reducido un poco”. Frente a este escenario, De Grange fue enfático: “En la medida de lo posible, la recomendación es evitar el viaje“.

Las fuertes ráfagas de viento también han golpeado el suministro eléctrico, lo que a su vez impacta las telecomunicaciones. El ministro recordó el alto número de cortes de luz producto de las condiciones climáticas, y dijo que la situación “repercute a las pocas horas sobre el tema de telecomunicaciones. Recordemos que afecta la fibra óptica, puede afectar también las comunicaciones vía Wi-Fi, todo lo que es digital y no digital directamente”. Pese a ello, aseguró que el sistema ha sido repuesto en gran parte y se mantienen los trabajos para resguardar la conectividad.

De Grange se refirió también a las labores preventivas ejecutadas en puntos críticos de Santiago. “Se retiraron en total 700 toneladas de basura, una cantidad enorme de residuos. También se ensanchó el cajón para que el flujo de agua sea mayor. Ayer estuvimos en terreno y pudimos ver el lecho del río Mapocho; había un flujo importante, pero se veía despejado”, detalló la autoridad.

Finalmente, identificó los sectores de mayor vulnerabilidad y reforzó sus recomendaciones. “Los hogares que están en torno a los cursos fluviales son espacios de riesgo más permanentes”, advirtió. En esa línea, llamó a “evitar desplazamientos innecesarios en la medida de lo posible, evitar aquellos pasos que evidentemente están en riesgo de ser inundados, mantenerse alejados de las riberas fluviales y de las quebradas, y tratar de estar informado y seguir las recomendaciones entregadas por las autoridades en las distintas regiones”.