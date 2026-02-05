Congreso internacional de literatura y artes en Concepción

Universidad Católica de la Santísima Concepción, Lincoyan 265, Concepción.

2 y 3 de septiembre.

Más información AQUÍ.

La Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) será sede del Congreso Internacional “Estética(s) del silencio y lo inacabado en la literatura y la cultura hispánicas contemporáneas”, un encuentro académico que busca reflexionar en torno al fenómeno de la inconclusión en las obras artísticas y a las múltiples formas en que el silencio se manifiesta en la creación cultural actual.

El congreso, a realizarse el 2 y 3 de septiembre, se centra en el estudio de obras inacabadas, ya sea por causas circunstanciales, como la muerte de sus autores o el abandono de proyectos, o por decisiones estéticas conscientes, en las que el inacabamiento forma parte del sentido mismo de la obra. Desde esta perspectiva, el evento propone analizar cómo el silencio y lo inconcluso se expresan en distintos niveles, como el temático, retórico, tipográfico o formal.

El principal objetivo de la instancia es reunir a académicos e investigadores que desarrollen estudios sobre estas problemáticas, promoviendo el diálogo interdisciplinario y el intercambio de enfoques críticos. El congreso surge como una actividad del proyecto internacional “Non Finito. Figuraciones de lo inacabado en la literatura hispánica contemporánea”, iniciativa que se desarrolla entre 2025 y 2028, y que fue seleccionada en la última convocatoria del Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades de España. El proyecto es liderado por las doctoras María Martínez y Patricia Marín, de la Universidad de Valladolid, y cuenta con la participación de cerca de treinta investigadores.

La realización del congreso en la Universidad Católica de la Santísima Concepción es coordinada por las doctoras María Martínez y Yenny Ariz, académica de la UCSC. Entre las líneas temáticas que se abordarán se encuentran la dualidad entre palabra y silencio en la literatura contemporánea, el silencio en la escena teatral, las llamadas “poéticas negativas”, la tematización del silencio en la literatura y las artes, como el cine, la música y la pintura, así como sus representaciones formales a través de recursos visuales y sonoros.

“La convocatoria está abierta a todos los académicos interesados en la temática. Las propuestas, que deben ser inéditas y originales, se recibirán en español hasta el 8 de febrero de 2026, a través del correo congresointernacionalesteticas@gmail.com. Los envíos deben incluir datos personales, afiliación institucional, título y un resumen de hasta 300 palabras. Asimismo, se podrán presentar propuestas de paneles o mesas de ponencias, cuyas exposiciones tendrán una duración máxima de 20 minutos por presentación”, explicó Ariz.