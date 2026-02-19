Feria del Libro infantil y juvenil Santiago en 100 Palabras

Parque Metropolitano de Santiago, acceso Pedro de Valdivia Norte.

Sábado 28 de febrero – 11:00 a 18:00 horas.

Entrada liberada.

Como parte de la programación de los 25 años del concurso de cuentos breves Santiago en 100 Palabras, presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio, esta feria incluye 15 editoriales y librerías independientes, entre ellas Liebre, Saposcat, Ekaré Sur, Amanuta, Hueders, Ediciones Mis Raíces, Minilupa, y La Feral, ofrecerán una variada selección de literatura infantil y juvenil.

La feria también contará con entretenidos talleres creativos gratuitos y para toda la familia a cargo del Centro Cultural La Moneda, Nube Lab, Santiago en 100 Palabras y Editorial Saposcat. En ellos se podrán crear mensajes secretos, escribir cuentos, dibujar perros y gatos junto al ilustrador Marcos Sánchez, y confeccionar libros animados. Los talleres tienen cupos limitados. Para participar en ellos es necesario inscribirse previamente en este formulario.

Durante el evento literario, la reconocida actriz Camila Hirane protagonizará un imperdible cuentacuentos. Además, la alianza con Buscalibre tendrá algunas sorpresas durante el evento, como la entrega gratuita de libros, entre otras novedades.