Diputada Hassler y críticas al PC por falta de colaboración: “Es Quiroz quien ha sido no dialogante”

La diputada del Partido Comunista Irací Hassler rechazó las críticas dirigidas a su colectividad por la postura que ha mantenido durante la discusión de la megarreforma, asegurando que el problema no ha sido la disposición de la oposición a dialogar, sino la falta de apertura del Gobierno para modificar los aspectos centrales de la iniciativa.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la parlamentaria respondió a los cuestionamientos formulados desde otros sectores opositores, que han acusado al PC de rechazar cualquier acercamiento con el Ejecutivo.

“A ver, la verdad es que hemos actuado en conjunto como oposición, y eso tanto en la Cámara como en el Senado. En la Cámara presentamos una serie de iniciativas en conjunto. Nosotros hemos hecho propuestas, y esa propuesta ha sido, además, dialogada con la oposición”, afirmó.

Hassler sostuvo que las dificultades para alcanzar acuerdos radican en la actitud del Gobierno durante la tramitación del proyecto. “Quienes no han querido tocar las cosas importantes de esta reforma es el Gobierno, es el ministro Quiroz, que ha sido un ministro absolutamente no dialogante”, señaló.

La diputada también fue consultada por las tensiones que han surgido al interior de la oposición luego de que algunos senadores alcanzaran acuerdos con el Ejecutivo durante la discusión del proyecto.

Ante la pregunta de si conversar con el Gobierno implica renunciar a posiciones políticas, Hassler respondió que “no, en ningún caso. Conversar siempre se puede”.

En esa línea, recordó que la bancada comunista también sostuvo reuniones con representantes del Ejecutivo para plantear sus observaciones a la iniciativa.

“Nosotros en la Cámara también buscamos, de hecho, una reunión tuvimos con el ministro de la Segpres a propósito de esta megarreforma, hemos hecho nuestros puntos”, indicó.

Sin embargo, insistió en que esos intentos no prosperaron por la falta de disposición del Gobierno. “El problema es que hemos tratado de dialogar con un Gobierno que no se abre a nada. Y eso es muy complejo, en particular con un ministro Quiroz que tiene una visión ideológica respecto de esto, no basada en la evidencia, y que quiere imponerse lo más rápido posible”, afirmó.

Finalmente, Hassler sostuvo que el Ejecutivo busca acelerar la aprobación de la iniciativa porque, a su juicio, el proyecto enfrenta un creciente rechazo.

“Tanto así porque cada día que pasa la reforma tiene más detractores y, ante eso, buscan rápidamente avanzar con una mayoría circunstancial”, concluyó.

Caso Sierra Bella

Hassler también abordó la querella por fraude al Fisco presentada por la Municipalidad de Santiago en el caso Sierra Bella, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía declarara admisible la acción impulsada por el alcalde Mario Desbordes.

La diputada sostuvo que la presentación forma parte de “una continuidad de persecución” en su contra y afirmó que los hechos ya fueron resueltos por la justicia.

“Esta causa ya fue sobreseída justamente, todas las acusaciones que hicieron fueron falsas y eso ya quedó justamente clarificado por la justicia”, aseguró.

Hassler agregó que ella misma presentó una querella por denuncia calumniosa contra Desbordes y afirmó que el recurso interpuesto por el alcalde para cuestionar su admisibilidad fue rechazado.

Consultada por la posibilidad de que la nueva acción judicial dé origen a otra investigación, la parlamentaria respondió que “son exactamente los mismos hechos” y acusó al jefe comunal de intentar reinstalar un caso ya cerrado.

“Yo llamaría al alcalde Desbordes a que empiece a preocuparse de la comuna de Santiago. Tiene una tarea muy linda que le ha entregado la ciudadanía, pero en vez de eso está obsesionado con una persecución”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que espera que la justicia cierre definitivamente el asunto y señaló que continuará concentrada en su labor parlamentaria. “Yo estoy enfocada en mi trabajo, en la tarea que me ha dado la gente, y yo espero que el alcalde de Santiago haga lo mismo, porque la comuna de Santiago lo requiere”, concluyó.