Luto en la DC: fallece Enrique Krauss, exministro del Interior de Patricio Aylwin

La Democracia Cristiana confirmó este viernes el fallecimiento de Enrique Krauss Rusque, histórico dirigente de la colectividad, exministro del Interior del gobierno de Patricio Aylwin, expresidente nacional del partido y exdiputado de la República.

A través de una declaración pública, la DC lamentó la muerte del abogado, destacando su trayectoria política y su aporte al servicio público.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento de don Enrique Krauss Rusque, destacado militante de la Democracia Cristiana, exministro del Interior, expresidente nacional del Partido Demócrata Cristiano, exdiputado de la República y servidor público ejemplar, cuya trayectoria estuvo marcada por un profundo compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el servicio a Chile”, señaló la colectividad.

El partido también expresó sus condolencias a la familia del exsecretario de Estado. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, hijos, familiares, amistades y a todas y todos quienes compartieron su vida y legado”, indicó.

Asimismo, la Democracia Cristiana afirmó que “su ejemplo de vocación pública, diálogo y compromiso democrático permanecerá como parte de la historia de nuestro partido y del país”.

Enrique Krauss desempeñó un rol relevante durante el proceso de transición a la democracia al asumir como ministro del Interior en el gobierno del Presidente Patricio Aylwin. Además, fue diputado de la República entre mayo y septiembre de 1973, presidió la Democracia Cristiana y también desarrolló funciones diplomáticas representando a Chile en el exterior.

Con su fallecimiento, la Democracia Cristiana pierde a uno de sus dirigentes históricos, cuya trayectoria estuvo ligada al partido y a distintas responsabilidades públicas a lo largo de su carrera.

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