5ta Feria de Artes Literarias y Musicales
- Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.
- Sábado 28 de febrero – 12:00 a 20:00 horas.
Organizada por Santiago-Ander Editorial y Polilla Records, incluye lanzamientos de libros, conversatorios, música en vivo, stands con exponentes de la literatura, música, fotografía, artes gráficas, textiles y visuales, y firmas de libros y discos durante todo el día.
Habrá presentaciones musicales de Cler Canifrú y Álvaro “Tribi” Prieto. También estará, a partir de las 15:00 horas, el destacado fotógrafo Gonzalo Donoso. Artistas como Zaida González, Tite Calvo, Melina Rapimán, Damivago y más, estarán con sus trabajos disponibles en sus stands. En los libros tendrán a su disposición mucha literatura musical, entre otras temáticas, con editoriales tales como La Piedra Redonda, Tucán, Club de Fans y más. En los discos, vinilos, cds, casetes y merch musical, estarán presentes Despacho Rock, Power Vinilos, Zoombidos y más.
Se destaca la celebración de aniversario por los 15 años de Polilla Records; el conversatorio organizado por Los Perros Románticos sobre literatura chilena; la conmemoración de los 10 años sin David Bowie organizada por Biblioteca de Chilenia; y los lanzamientos de libros de Santiago-Ander sobre 100 películas de terror y Una genealogía del punk antes del punk.
Programación:
Conversatorio La violencia en la narrativa chilena contemporánea (Los Perros Románticos)
Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)
12:30 a 13:30 hrs.
Presentan:
Francisco Marín Naritelli (periodista)
Andrea Calvo (escritora)
Leo Marcazzolo (periodista)
Conduce: Emersson Pérez (editor)
Feria de Artes Literarias y Musicales
Entrada liberada
Lanzamiento del libro 100 películas de terror. Catálogo de bolsillo (Santiago-Ander Editorial)
Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)
14:00 a 15:00 hrs.
Presentan:
Martín Sepúlveda (escritor)
Alejandra Pinto (crítica de cine)
Astrid Donoso (periodista)
Conduce: Emilio Vilches (editor)
Feria de Artes Literarias y Musicales
Entrada liberada
Conversatorio Bowie a 10 años de su muerte, en torno al libro Blackstar de Bowie, del autor uruguayo Ramiro Sanchiz (Biblioteca de Chilenia)
Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)
15:30 a 16:30 hrs.
Presentan:
Macarena Lavín (periodista)
Carlos Reyes (guionista)
Debbie Kim (música)
Conduce: Emiliano Navarrete (editor)
Feria de Artes Literarias y Musicales
Entrada liberada
Música en vivo Cler Canifrú
Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)
16:30 a 17:00 hrs.
Cler Canifrú (acústico)
Feria de Artes Literarias y Musicales
Entrada liberada
Aniversario 15 de Polilla Records. La música y la autogestión en Chile (Polilla Records)
Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)
17:00 a 18:00 hrs.
Presentan:
Rodrigo Díaz (gestor musical)
Álvaro Prieto (músico)
Matías Leonicio (músico)
Conduce: Esther Gajardo (periodista)
Feria de Artes Literarias y Musicales
Entrada liberada
Música en vivo Álvaro Tribi Prieto
Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)
18:00 a 18:30 hrs.
Álvaro Tribi Prieto (acústico)
Feria de Artes Literarias y Musicales
Entrada liberada
Lanzamiento del libro No somos Beethoven. Una genealogía del punk antes del punk, del autor Emilio Ramón (Santiago-Ander Editorial)
Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)
18:30 a 19:30 hrs.
Presentan:
Emilio Ramón (escritor)
Fabiola Gutiérrez (periodista)
Julio Osses (periodista)
Conduce: Cristina Mars (escritora)
Feria de Artes Literarias y Musicales
Entrada liberada
Stands invitados:
Libros:
La Piedra Redonda
Los Perros Románticos
Biblioteca de Chilenia
Club de Fans
Tucán
Los Libros CL
Libros del Amanecer
Marciano
Monad Libros
Santiago-Ander
Fotografía, artes gráficas, textiles y visuales:
Gonzalo Donoso
Zaida González
Tite Calvo
Melina Rapimán
Damivago
Reflex
Discos y merch musical:
Despacho Rock
Power Vinilos
Spike Records
Zoombidos
Chincola Records
Cassetera Sale
Polilla Records
