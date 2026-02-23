5ta Feria de Artes Literarias y Musicales

Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.

Sábado 28 de febrero – 12:00 a 20:00 horas.

Organizada por Santiago-Ander Editorial y Polilla Records, incluye lanzamientos de libros, conversatorios, música en vivo, stands con exponentes de la literatura, música, fotografía, artes gráficas, textiles y visuales, y firmas de libros y discos durante todo el día.

Habrá presentaciones musicales de Cler Canifrú y Álvaro “Tribi” Prieto. También estará, a partir de las 15:00 horas, el destacado fotógrafo Gonzalo Donoso. Artistas como Zaida González, Tite Calvo, Melina Rapimán, Damivago y más, estarán con sus trabajos disponibles en sus stands. En los libros tendrán a su disposición mucha literatura musical, entre otras temáticas, con editoriales tales como La Piedra Redonda, Tucán, Club de Fans y más. En los discos, vinilos, cds, casetes y merch musical, estarán presentes Despacho Rock, Power Vinilos, Zoombidos y más.

Se destaca la celebración de aniversario por los 15 años de Polilla Records; el conversatorio organizado por Los Perros Románticos sobre literatura chilena; la conmemoración de los 10 años sin David Bowie organizada por Biblioteca de Chilenia; y los lanzamientos de libros de Santiago-Ander sobre 100 películas de terror y Una genealogía del punk antes del punk.

Programación:

Conversatorio La violencia en la narrativa chilena contemporánea (Los Perros Románticos)

Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)

12:30 a 13:30 hrs.

Presentan:

Francisco Marín Naritelli (periodista)

Andrea Calvo (escritora)

Leo Marcazzolo (periodista)

Conduce: Emersson Pérez (editor)

Feria de Artes Literarias y Musicales

Entrada liberada

Lanzamiento del libro 100 películas de terror. Catálogo de bolsillo (Santiago-Ander Editorial)

Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)

14:00 a 15:00 hrs.

Presentan:

Martín Sepúlveda (escritor)

Alejandra Pinto (crítica de cine)

Astrid Donoso (periodista)

Conduce: Emilio Vilches (editor)

Feria de Artes Literarias y Musicales

Entrada liberada

Conversatorio Bowie a 10 años de su muerte, en torno al libro Blackstar de Bowie, del autor uruguayo Ramiro Sanchiz (Biblioteca de Chilenia)

Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)

15:30 a 16:30 hrs.

Presentan:

Macarena Lavín (periodista)

Carlos Reyes (guionista)

Debbie Kim (música)

Conduce: Emiliano Navarrete (editor)

Feria de Artes Literarias y Musicales

Entrada liberada

Música en vivo Cler Canifrú

Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)

16:30 a 17:00 hrs.

Cler Canifrú (acústico)

Feria de Artes Literarias y Musicales

Entrada liberada

Aniversario 15 de Polilla Records. La música y la autogestión en Chile (Polilla Records)

Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)

17:00 a 18:00 hrs.

Presentan:

Rodrigo Díaz (gestor musical)

Álvaro Prieto (músico)

Matías Leonicio (músico)

Conduce: Esther Gajardo (periodista)

Feria de Artes Literarias y Musicales

Entrada liberada

Música en vivo Álvaro Tribi Prieto

Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)

18:00 a 18:30 hrs.

Álvaro Tribi Prieto (acústico)

Feria de Artes Literarias y Musicales

Entrada liberada

Lanzamiento del libro No somos Beethoven. Una genealogía del punk antes del punk, del autor Emilio Ramón (Santiago-Ander Editorial)

Sábado 28 de febrero. CityLab (GAM)

18:30 a 19:30 hrs.

Presentan:

Emilio Ramón (escritor)

Fabiola Gutiérrez (periodista)

Julio Osses (periodista)

Conduce: Cristina Mars (escritora)

Feria de Artes Literarias y Musicales

Entrada liberada

Stands invitados:

Libros:

La Piedra Redonda

Los Perros Románticos

Biblioteca de Chilenia

Club de Fans

Tucán

Los Libros CL

Libros del Amanecer

Marciano

Monad Libros

Santiago-Ander

Fotografía, artes gráficas, textiles y visuales:

Gonzalo Donoso

Zaida González

Tite Calvo

Melina Rapimán

Damivago

Reflex

Discos y merch musical:

Despacho Rock

Power Vinilos

Spike Records

Zoombidos

Chincola Records

Cassetera Sale

Polilla Records