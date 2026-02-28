Convocatoria abierta para el XXVIII Festival Internacional Lluvia de Teatro 2026 en Valdivia
- Formulario online disponible hasta las 17.00 horas del 20 de abril de 2026.
- Bases AQUÍ.
- Para consultas, escribir a lluviadeteatrovaldivia@gmail.com.
Cada año, la Corporación Cultural Municipal ofrece a la comunidad un panorama para disfrutar del teatro durante el lluvioso invierno valdiviano. En esta oportunidad, la instancia se desarrollará entre el 20 y 26 de julio en el Teatro Regional Cervantes. También se consideran espacios no convencionales como juntas de vecinos, gimnasios y espacios públicos, ampliando así el acceso y la circulación de las artes escénicas en el territorio.
El Festival invita a participar a compañías y agrupaciones teatrales nacionales e internacionales, tanto emergentes como consolidadas, en todas las corrientes y lenguajes escénicos: teatro físico, multimedia, títeres, marionetas, teatro de sombras, Lambe Lambe, performance, teatro musical, documental y propuestas transdisciplinarias, entre otras.
“El Festival Internacional Lluvia de Teatro es uno de los hitos culturales más importantes del invierno valdiviano y una plataforma fundamental para la circulación de las artes escénicas en el sur de Chile. Esta convocatoria reafirma nuestro compromiso con el acceso a la cultura, la descentralización y el fortalecimiento de nuevos talentos, invitando a compañías nacionales e internacionales a ser parte de esta versión número 28. Queremos que Valdivia vuelva a encontrarse con el teatro, en sus escenarios tradicionales y también en sus espacios comunitarios, convocando desde las artes escénicas a todos los públicos”, manifestó Isabel Tobar, gerente de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia (CCM).
