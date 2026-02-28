Convocatoria abierta para el XXVIII Festival Internacional Lluvia de Teatro 2026 en Valdivia

Formulario online disponible hasta las 17.00 horas del 20 de abril de 2026.

Bases AQUÍ.

Para consultas, escribir a lluviadeteatrovaldivia@gmail.com.

Cada año, la Corporación Cultural Municipal ofrece a la comunidad un panorama para disfrutar del teatro durante el lluvioso invierno valdiviano. En esta oportunidad, la instancia se desarrollará entre el 20 y 26 de julio en el Teatro Regional Cervantes. También se consideran espacios no convencionales como juntas de vecinos, gimnasios y espacios públicos, ampliando así el acceso y la circulación de las artes escénicas en el territorio.

El Festival invita a participar a compañías y agrupaciones teatrales nacionales e internacionales, tanto emergentes como consolidadas, en todas las corrientes y lenguajes escénicos: teatro físico, multimedia, títeres, marionetas, teatro de sombras, Lambe Lambe, performance, teatro musical, documental y propuestas transdisciplinarias, entre otras.

“El Festival Internacional Lluvia de Teatro es uno de los hitos culturales más importantes del invierno valdiviano y una plataforma fundamental para la circulación de las artes escénicas en el sur de Chile. Esta convocatoria reafirma nuestro compromiso con el acceso a la cultura, la descentralización y el fortalecimiento de nuevos talentos, invitando a compañías nacionales e internacionales a ser parte de esta versión número 28. Queremos que Valdivia vuelva a encontrarse con el teatro, en sus escenarios tradicionales y también en sus espacios comunitarios, convocando desde las artes escénicas a todos los públicos”, manifestó Isabel Tobar, gerente de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia (CCM).