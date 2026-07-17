SHOA descarta riesgo de tsunami en costas chilenas tras terremoto 7.4 en México

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió México y fue percibido en Centroamérica durante la mañana de hoy, sin que representara riesgo de tsunami para las costas de Chile, según confirmó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo su epicentro 48 kilómetros al suroeste de Aquiles Serdán, localidad del municipio de Huixtla, en el estado de Chiapas. El movimiento telúrico fue percibido además en Guatemala y El Salvador.

En nuestro país, el SHOA activó su evaluación y descartó la posibilidad de un tsunami. En un primer boletín el organismo señaló: “Ha ocurrido un sismo de magnitud importante en la cuenca del Pacífico, basado en los datos preliminares del sismo y la evaluacion de la amenaza efectuada por el Sistema Integrado de Predicción y Alarma de Tsunamis (Sipat), no existe amenaza de tsunami para las costas de Chile”.

Posteriormente, a través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se reforzó el mensaje indicando que el sismo de magnitud 7.4 a 96 kilómetros al suroeste de Tapachula “NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.