Hip hop freestyle en GAM

Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.

13 al 22 de marzo.

Danza urbana contemporánea al límite: hip hop freestyle y popping (funk style) al servicio de una reflexión profunda. Así se presenta “Heres”, una obra que desafía el virtuosismo técnico tradicional para abrir paso a la autenticidad, la memoria y el trauma social.

El director del montaje, Nicolás Cancino, reconocido referente de la danza urbana en Chile y Campeón Nacional de Red Bull Dance Your Style 2022, explica que la pieza “nace de la necesidad de visibilizar cómo el patriarcado se inscribe en nuestros cuerpos y determina nuestras formas de relacionarnos, y cómo sostenemos y replicamos patrones de violencia heredada sin cuestionarlos”.

A través del cypher, un espacio de improvisación clásico del street dance, ocho intérpretes urbanos provenientes de diversos contextos y territorios, transforman sus propias biografías en material escénico para responder preguntas como: ¿Qué restricciones autoimpuestas afectan nuestro movimiento? ¿Cómo impacta una educación patriarcal en nuestras relaciones personales?

“Veremos episodios que exponen tensiones cotidianas, como ‘el saludo’ o ‘el juego’, donde se evidencian microviolencias normalizadas desde la infancia. Es fundamental que las nuevas generaciones tengan espacios para reconocer, cuestionar y transformar esta herencia cultural, y el arte urbano contemporáneo les ofrece un lenguaje cercano y potente para hacerlo”, agrega.

La crudeza e intensidad del montaje se ve potenciada por la creación sonora de Macrodee, reconocido productor musical de la escena hip hop. También participa Ali Cyborg Kid, compositor, productor e intérprete chileno, cuyo proyecto musical se sitúa en la intersección entre el rap alternativo y el trip hop, ofreciendo un viaje sonoro profundo y envolvente.

“El reto estuvo en transformar vivencias íntimas de violencia heredada en escenas honestas, crear un lenguaje corporal nuevo a partir de las propias biografías, sosteniendo la obra en un espacio donde el hip hop no suele habitar”, finaliza el director.