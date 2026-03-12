Ópera “Dido y Eneas” online

Vía YouTube.

A 337 años de su estreno, “Dido y Eneas”, considerada la primera gran ópera inglesa volvió a las tablas y con una versión hecha por artistas valdivianos. En enero pasado, la obra original del año 1689 se pudo ver en una única función en el Teatro Regional Cervantes de Valdivia, gracias a una producción de la Agrupación Artística Armonía Fluvial, en colaboración con Ópera Studio Valdivia.

El montaje con música compuesta por Henry Purcell y libreto de Nahum Tate, tuvo a Pablo Muñoz en la dirección musical, a Danelly Márquez en la dirección teatral; y a Sköl Producciones en la dirección escénica. Fue un proyecto financiado con subvención otorgada por el Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional, 2025.

Ello permitió realizar un trabajo de creación y ensayos que se extendió por casi siete meses, lo que se tradujo en una producción con elementos escenográficos reducidos y protagonismo absoluto de artistas locales a través del coro y ensamble de la Agrupación Artística Armonía Fluvial; y de Ópera Studio Valdivia. Lo anterior gracias a un elenco de 10 solistas, 13 coralistas y 7 músicos del ensamble instrumental, dirigidos por el maestro argentino Pablo Muñoz Barra.

La ópera “Dido y Eneas” está dividida en tres grandes actos. Cuenta la historia del trágico amor de Dido, reina de Cartago, y Eneas, héroe troyano empujado a irse por los dioses. Es un relato de romance, abandono y muerte. A su estreno asistieron cerca de 400 personas, confirmando el éxito de la propuesta inédita para Valdivia y la Región de Los Ríos.

“Fue una experiencia muy enriquecedora y un doble hito para nosotros, porque logramos que en Valdivia se hiciera ópera, además montada y estrenada con un elenco local”, dice Carolina Tolmo, encargada de producción de “Dido y Eneas” y presidenta de Armonía Fluvial.

Y agrega: “Es súper importante para nosotros poder difundir lo que hicimos, ya que debido a temas presupuestarios solamente hubo una función, aunque igualmente la complementamos con una muestra especial que fue un ensayo abierto al público general. Si bien contamos con un fondo del Gobierno Regional, también fue importante la autogestión de recursos para poder sacar adelante un proyecto que ahora podrá llegar a muchas más personas a través de internet”.

El registro audiovisual de “Dido y Eneas” corresponde a la puesta en escena de enero de 2026 realizada con la colaboración del Teatro Regional Cervantes y la Asociación Patrimonial Cultural Región de Los Ríos. Fue realizado por Guairao Producciones (Francisco Ríos, dirección audiovisual y diseño de iluminación); y Estudio Aplauso (Rodrigo Torres, encargado de sonido). Tiene una duración de una hora aproximadamente y desde marzo estará disponible en el canal de YouTube de Armonía Fluvial.