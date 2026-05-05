ClicAM: formalizan a Lavín León, escalan los Orbán Files y estalla pelea en La Moneda

Formalización de Lavín León pone a SocialTazk en el centro de fraude al fisco

La Fiscalía Oriente formalizó al exdiputado Joaquín Lavín León por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación, en una causa que pone en el centro a SocialTazk, una plataforma de marketing político que, según el Ministerio Público, fue financiada con asignaciones parlamentarias. La acusación incluye facturas ideológicamente falsas, uso de asesores del Congreso en tareas electorales y obtención de bases de datos para campañas de la UDI. Solo por la arista de SocialTazk, el perjuicio fiscal estimado por la fiscalía supera los $91 millones.

Anuncian comisión investigadora contra Presidente Kast por caso Orbán Files

El Frente Amplio anunció la presentación de una comisión especial investigadora para indagar los vínculos del Presidente José Antonio Kast con organizaciones internacionales asociadas a Viktor Orbán, en medio de las pesquisas abiertas en Hungría por eventual uso irregular de recursos públicos. La diputada Carolina Tello sostuvo que el Mandatario “debe dar la cara” y aclarar si hubo respaldo institucional o uso de recursos del Estado. La instancia, si se aprueba, tendrá 60 días para indagar actos de Interior, Cancillería y Segpres, mientras ya comenzó la recolección de firmas.

Reformalizan a Luis Hermosilla por delitos tributarios y tribunal mantiene arresto domiciliario nocturno

En el 4° Juzgado de Garantía de Santiago la Fiscalía reformalizó a Luis Hermosilla por delitos tributarios reiterados vinculados a sus declaraciones de impuestos de 2018 y 2019, tras una querella del Servicio de Impuestos Internos. Según el ente persecutor, el abogado no declaró la totalidad de sus ingresos en esos años, con un perjuicio fiscal estimado en $551 millones, monto que actualizado bordea los $800 millones. El tribunal mantuvo el arresto domiciliario nocturno y el arraigo nacional, y fijó un nuevo plazo de 60 días para la investigación.

Squella e Irarrázaval chocan en La Moneda por la conducción política del Gobierno.

Un duro cruce sacudió este lunes al comité político ampliado en La Moneda. Arturo Squella encaró a Alejandro Irarrázaval por la descoordinación del Gobierno tras la polémica por el oficio de la Dipres y cuestionó si la conducción política seguirá en manos del Segundo Piso o del ministro del Interior, Claudio Alvarado. El jefe de asesores negó que esa tarea dependa de él, pero el timonel republicano redobló la presión con una frase que fue leída como un emplazamiento directo: quien sea parte del problema, dijo, “tiene que dar un paso al costado”.

FMI recorta proyección para Chile y pone bajo la lupa la megareforma del Gobierno

El Fondo Monetario Internacional rebajó su proyección de crecimiento para Chile en 2026 desde 2,4% a 2,2% y estimó un avance de 2,5% para 2027, en un escenario marcado por mayor incertidumbre externa, petróleo más caro y condiciones financieras más restrictivas. Aunque valoró medidas de la Ley Miscelánea orientadas a impulsar inversión, reducir trámites y bajar gradualmente el impuesto corporativo, advirtió que sus ganancias podrían ser “algo optimistas” y que el costo fiscal de la rebaja tributaria y del crédito al empleo deberá compensarse con recortes o mayores ingresos equivalentes.

Gobierno retrocede en norma de IA en Ley Miscelánea y se abre a pago por uso de contenidos

El Gobierno resolvió corregir uno de los puntos cuestionados de la Ley Miscelánea y anunció una indicación para modificar la norma de propiedad intelectual que permitía usar grandes volúmenes de texto, sonido e imagen sin pagar derechos. El ministro Jorge Quiroz dijo que la nueva redacción buscará incorporar una compensación monetaria para autores y generadores de contenido. El giro se produjo tras críticas de la ANP, del mundo cultural y de medios de comunicación, y coincidió con una reunión en La Moneda entre el Presidente Kast, la vocera Mara Sedini y representantes de la Federación de Medios.

Gobierno ingresa reajuste del sueldo mínimo por IPC y alza sería de $7.546

El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto para reajustar el salario mínimo según la inflación acumulada entre enero y marzo de 2026. La iniciativa propone elevar el ingreso mínimo desde $539.000 a $546.546 a contar del 1 de mayo, un alza de $7.546 equivalente a 1,4%, con el argumento de resguardar el poder adquisitivo. El texto también actualiza el monto para menores de 18 y mayores de 65 años, reajusta la asignación familiar, maternal y el subsidio familiar, y deja fijado un nuevo ajuste automático para enero de 2027.

Gobierno nombra a seis nuevos embajadores y mezcla figuras políticas y diplomáticos

La Cancillería informó la designación de seis nuevos embajadores de Chile, en una nómina que combina figuras políticas y diplomáticos de carrera y que ya cuenta con el beneplácito de los países de destino. Entre los nombramientos destacan el exdiputado Issa Kort en Brasil y la exsenadora UDI Luz Ebensperger en Uruguay. También fueron designados Jorge Sandrock en Alemania, Raúl Sanhueza en Francia, Hernán Brantes en Paraguay y Ricardo Bosnic en Costa Rica. Además, el diplomático Carlos Bonomo fue ascendido al grado de embajador y seguirá como jefe de gabinete del canciller Francisco Pérez Mackenna.