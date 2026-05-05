Liderazgo presidencial a oscuras: la crítica oficialista a conducción política del Presidente Kast

A la salida del Comité Político de este lunes, “encabezado por el ministro del Interior”, la senadora y jefa de comité de RN, María José Gatica, puso el énfasis en lo que en Chile Vamos consideran el mayor déficit del Gobierno: “Una falta de conducción política” del Presidente sobre su gabinete para evitar desalineamientos.

“El ministro de Interior es el jefe del resto de los ministros. Y esperamos que el resto de los ministros entiendan que aquí no se mandan solos”, señaló la senadora, acompañada por su par republicano Arturo Squella. Con ello buscó cerrar el largo debate sobre cómo las falencias del diseño del Segundo Piso han debilitado al Mandatario o lo han obligado a salir a defender la gestión de algunos secretarios de Estado.

Según explican, el diseño del Presidente José Antonio Kast de instalar un Segundo Piso poderoso, encargado de coordinar a los ministros, se desplomó durante el fin de semana, tras la mala evaluación del oficialismo al rol del jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval.

En el bloque de derecha, tras la crisis por los oficios, se zanjó el jueves que el ministro Claudio Alvarado, “además de ser un refuerzo de la Segpres” en el Congreso, debía convertirse en la contraparte política de Hacienda y del resto del gabinete, especialmente frente a medidas impopulares como el bencinazo, visado por el Segundo Piso. También se planteó una falta de conducción política del Ejecutivo y una desarticulación del gabinete.

La percepción de una autonomía excesiva y de desalineación de los secretarios de Estado con la conducción de Palacio llegó a su punto más alto el domingo, con las declaraciones de María Luisa Brahm, la exjefa del Segundo Piso más influyente de los gobiernos de Sebastián Piñera.

Presidente Kast: “Un líder más ajeno que está delegando”

La exjefa de asesores de la primera administración del fallecido exmandatario, en una entrevista con El Mercurio, hizo un diagnóstico de los primeros 50 días del Gobierno de Kast, identificando problemas estructurales en la conducción política y el diseño institucional del Ejecutivo.

Según la abogada, el Segundo Piso genera una distorsión sobre la autoridad de los ministros de Estado y posee un maximalismo que excede la asesoría con funciones “superpuestas” con ministerios.

“Me parece que quizás pudo haber un problema de selección de las autoridades, o de los equipos (…), el diseño del Segundo Piso del Presidente Kast parece que es un diseño maximalista, en que no solamente se limita a la asesoría profesional y técnica, cuyos métodos por supuesto que desconozco, pero sí ejerce funciones que aparecen completamente superpuestas con ministerios y servicios (…), me parece que es demasiado visible, y todo eso lo que hace es desempoderar al gabinete”.

La abogada advirtió que el Presidente Kast tiene un estilo de conducción distinto al de sus predecesores, describiéndolo como un líder “más ajeno” que está “delegando más” en sus asesores directos, pero que “no están definidas” las coordinaciones o “cuánto se involucra él” en la gestión.

“Todavía no podemos dibujar bien el estilo Kast, yo en realidad no lo conozco, desde afuera, se ve muy poco, pero sí aparecen como diferencias (…), lo veo más ajeno, lo veo delegando más (…), todavía no tiene bien definido a quién delegar qué, cuáles son las coordinaciones o cuánto se involucra el Presidente”, expresó Brahm.

Squella advierte: “La predisposición positiva no es de todos, por supuesto”

Pese al acuerdo de un nuevo diseño de coordinación encabezado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aún en RN y la UDI hay inquietud de que se prolongue un enfrentamiento al interior del equipo ministerial, entre los técnicos y los políticos. Con eso, comienzan a surgir propuestas para un cambio de gabinete.

Por ejemplo, tras la cita del Comité Político, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, destacó una “predisposición muy positiva” en la mayoría del equipo gubernamental para perfeccionar el trabajo, pero advirtió que ese ánimo “no es de todos, por supuesto”, identificando un ala de Palacio que no parece alineada con el nuevo diseño.

De las palabras de Squella se infiere la existencia de un foco de resistencia interno que no comparte el “sentido común” de equilibrar lo político con lo técnico y rechaza la apertura hacia Chile Vamos. El dirigente deslizó que, si ese grupo no comprende la necesidad de mejorar la coordinación, “simplemente uno no se puede hacer cargo”, dejando entrever una posible marginación de aquellos que no se sumen al nuevo horizonte de gobernabilidad.

De acuerdo con testigos de la cita en La Moneda, brevemente y con sutileza, al final del Comité Político de este lunes, donde Irarrázaval “prácticamente no habló” y Quiroz no estaba, el senador Squella comentó la necesidad de que, “en los equipos de Gobierno”, quienes no estuvieran sintonizados con el objetivo “reflexionaran sobre dar un paso al costado”, cerrando el encuentro.

Ossandón: “Un Presidente en las sombras es peligroso”

Lo anterior fue analizado en extenso por la diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón, en entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador. Según la legisladora, el equipo de Irarrázaval ha pasado de su labor de asesoría del Presidente a la tarea de “dirigir el país”, actuando como una “Presidencia en la sombra”, lo que genera una dualidad de mando que “hace mucho daño” a la institucionalidad y confunde al electorado.

“El Segundo Piso tomó un rol que nunca en la vida había tenido. Siempre había sido el encargado de asesorar al Presidente, pero no de dirigir el país (…). Es muy complejo tener un Presidente en la sombra. Los chilenos tienen que saber quién es el Presidente, quién es realmente el que toma las decisiones y no que hay presidencias en las sombras (…), porque al final uno no sabe si es más importante ir a pedir una reunión con Irarrázaval o con el Presidente de la República o con el ministro”, señaló Osssandón

La parlamentaria afirmó que medidas polémicas –como el alza de combustibles o los recortes en programas sociales– no son errores de improvisación, sino políticas “pensadas” por equipos que “no entienden de política” y no dimensionan los riesgos sociales. En una de sus críticas más directas al Mandatario, señaló que este “no puede seguir defendiendo cosas… que son indefendibles”.

La diputada exigió un liderazgo con “mucho carácter”, similar al proyectado en campaña o al de figuras históricas como Piñera o Lagos, capaz de “mantener a raya a sus ministros” y ejercer su autoridad.

Finalmente, la legisladora advirtió que el Gobierno enfrenta una crisis de credibilidad por promesas de campaña imposibles de cumplir en el corto plazo, especialmente en materias de seguridad. Y sugirió que el Presidente Kast debe tener la “valentía” de invitar a sectores con mayor experiencia política para la gestión.